“Sanat ekonomimiz, kadınlar tarafından domine ediliyor!”

Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi'nin (İPM) İstanbul kültür-sanat hayatının şekillenmesinde etkin rol oynamış aktörlerle izleyicileri buluşturan "İstanbul Perspektifleri" söyleşi serisinin son konuğu, Haldun Dostoğlu'ydu.

“Sanat ekonomimiz, kadınlar tarafından domine ediliyor!”

Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi'nin (İPM) İstanbul kültür-sanat hayatının şekillenmesinde etkin rol oynamış aktörlerle izleyicileri buluşturan "İstanbul Perspektifleri" söyleşi serisinin son konuğu, Haldun Dostoğlu'ydu.

Kaynak: Dunya.com

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