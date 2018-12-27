Sanat Eğitimlerine İlgi Büyük

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Bulvar SAMEK'te Keman, Piyano ve Filografi dersinde öğrenciler, müziğin ve el sanatlarının en güzel örneklerini ortaya koyuyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Bulvar SAMEK'te dersler devam ediyor. Keman, Piyano ve Filografi dersinde öğrenciler, müziğin ve el sanatlarının en güzel örneklerini ortaya koyuyor.

"Unutulmaması gereken sanat"

Filografi dersi eğitmeni Leyla Akıncı konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Tahta bir zemin üstüne çakılmış çivilerin arasından geçirdiğimiz ipliklerle, örgü ve dolgu tekniklerini kullandığımız güzel bir sanat ortaya çıkarıyoruz. Bu vesileyle öğrencilerimiz filografi'yi öğrendikten sonra yaptıkları ürünlerisatıp evlerine katkı sağlıyorlar. Ben de 7 yıldır SAMEK'te insanlara filografinin önemini ve unutulmaması gereken bir sanat olduğunu aşılıyorum. Filografi öğretirken sadece el becerisi değil, katılımcıların boş zamanlarını değerlendirmeleri için ve sosyal yaşamlarını geliştirebilmeleri için çok güzel bir ortam oluşuyor. Bu yüzden dersimize çok yoğun bir ilgi var. İnsanlar filografi dersini öğrenmek istiyorlar ve sanatla uğraşmak onlara mutluluk veriyor" dedi.

"Piyano emek ister"

Piyano dersi eğitmeni Mehmet Akif Ersoy, "En başta temel piyona eğitiminden başlıyoruz. Öğrencilerime piyanodaki tuşları ve notaları öğreterek parmaklarının tuş takımına alışmasını amaçlıyorum. İlerleyen zamanlarda kolay öğrenebilecekleri müzikler ile piyano çalmaya başlıyoruz. Piyano kursuna gelen öğrencilerimizin özgüvenleri artıyor ve katıldıkları ortamlar arasında kendilerini daha rahat ön plana çıkartabiliyorlar. Bazı öğrencilerimizin hedefleri daha büyük. Geleceklerini daha güzel hazırlamak için güzel sanatlar ve konservatuar okumak istiyorlar. Bende 6 yıldır SAMEK'te öğrencilere piyano dersi vererek hedeflerine ulaşmalarına yardım ediyorum. Piyano emek isteyen ve nankör bir enstrümandır. Her zaman piyano ile pratik yaparak hafızamızda yer edindirmeliyiz" diye konuştu. - SAKARYA

Kaynak: İHA