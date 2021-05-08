Sanat dünyasından, İsrail'in Kudüs'te Filistinlilere yönelik saldırılarına tepki devam ediyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sanat dünyasından, İsrail'in Kudüs'te Filistinlilere yönelik saldırılarına tepki devam ediyor

Sanat dünyasından, İsrail'in Kudüs'te Filistinlilere yönelik saldırılarına tepki devam ediyor
Anadolu Ajansı / Aişe Hümeyra Bulovalı - Haberler | Güncel

Kültür ve sanat dünyası, İsrail polisinin, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesindeki Mescid-i Aksa'da cemaate saldırmasını kınadı.

Kültür ve sanat dünyası, İsrail polisinin, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesindeki Mescid-i Aksa'da cemaate saldırmasını kınadı.

Dünyanın pek çok yerinden ünlü isim, Kudüs'te Filistinlilere yönelik saldırılara, sosyal medya hesaplarından paylaşımlarla tepki göstermeye devam ediyor.

Usta müzisyen Yusuf İslam, Twitter hesabından, Filistinli çocukların fotoğrafına yer vererek, "Lütfen kutsal topraklarda barışın geri dönebilmesi için dua edin." dedi.

Lübnan kökenli Müslüman şarkıcı Maher Zain, saldırılarla ilgili bir haber paylaşımı yaparak, "#SaveSheikhJarrah" ve "#AlAqsa" etiketlerine destek verdi.

Mısırlı oyuncu Amr Waked de "Yaşasın Filistin. Yaşasın Filistinli kadınlar, çocuklar ve erkekler. Hepimize yazıklar olsun. Ne utanç." ifadelerini kullandı.

ABD'li komedyen Ramy Youssef de Instagram hesabı üzerinden "What's Happening in Sheikh Jarrah" başlıklı içeriği "#DefendJerusalem", "#OngoingNakba", "#FreePalestine", "#SaveSheikhJarrah", "#Palestine", "#DefendPalestine" etiketleriyle paylaştı.

Ünlü rock grubu Pink Floyd'un solisti Roger Waters da görüntülü bir paylaşım yaparak, İsrail'i "Apartheid devlet" olarak niteledi.

Yapımcı Mustafa Uslu, sosyal medya hesabından takipçilerine, "Şu mübarek Kadir Gecesi din, dil, renk, ırk ayrımı yapmadan hiçbir insanın zulüm görmediği, özgürce yaşayabildiği, bir dünya için sessiz kalma." çağrısında bulundu.

Yapımcı ve senarist Mehmet Bozdağ da şunları kaydetti:

"Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyen işgalci İsrail polisinin karşısında dimdik durmakta olan Filistin halkının yanındayız. İlk kıblemizi ve tüm Filistinlileri hedef alan bu menfur saldırıyı kınıyor, yaralanan kardeşlerimize acil şifalar diliyorum."

Oyuncu Cüneyt Arkın da hesabından Mescid-i Aksa'nın fotoğrafını paylaştı.

Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Ayşenil Şamlıoğlu da İsrail'in Filistinlilere karşı gerçekleştirdiği saldırı fotoğraflarını paylaşarak, "Yazıklar olsun, susmayın bu zulüm karşısında!" diyerek, "#MescidiAksa" etiketine destek verdi.

Oyuncu Bülent Şakrak, Hz. Ali'nin "Bir zulmü engelleyemiyorsanız, en azından onu herkese duyurun." sözünü paylaşarak, İsrail'e karşı tepkisini dile getirdi.

Müzisyen Büşra Kayıkçı da Twitter hesabından "#FreePalestine" paylaşımında bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aişe Hümeyra Bulovalı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Faik Öztrak Donald Trump Meral Akşener Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Şeyma Subaşı Aleyna Tilki Hakan Sabancı
Spor Mesut Özil Cyle Larin Salih Uçan Gökhan Töre Metin Oktay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Aksa Mayıs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Sanat dünyasından, İsrail'in Kudüs'te Filistinlilere yönelik saldırılarına tepki devam ediyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.5.2021 23:04:19. #1.14#

title