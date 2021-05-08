Sanat dünyasından, İsrail'in Kudüs'te Filistinlilere yönelik saldırılarına tepki devam ediyor

Kültür ve sanat dünyası, İsrail polisinin, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesindeki Mescid-i Aksa'da cemaate saldırmasını kınadı.

Kültür ve sanat dünyası, İsrail polisinin, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesindeki Mescid-i Aksa'da cemaate saldırmasını kınadı.

Dünyanın pek çok yerinden ünlü isim, Kudüs'te Filistinlilere yönelik saldırılara, sosyal medya hesaplarından paylaşımlarla tepki göstermeye devam ediyor.

Usta müzisyen Yusuf İslam, Twitter hesabından, Filistinli çocukların fotoğrafına yer vererek, "Lütfen kutsal topraklarda barışın geri dönebilmesi için dua edin." dedi.

Lübnan kökenli Müslüman şarkıcı Maher Zain, saldırılarla ilgili bir haber paylaşımı yaparak, "#SaveSheikhJarrah" ve "#AlAqsa" etiketlerine destek verdi.

Mısırlı oyuncu Amr Waked de "Yaşasın Filistin. Yaşasın Filistinli kadınlar, çocuklar ve erkekler. Hepimize yazıklar olsun. Ne utanç." ifadelerini kullandı.

ABD'li komedyen Ramy Youssef de Instagram hesabı üzerinden "What's Happening in Sheikh Jarrah" başlıklı içeriği "#DefendJerusalem", "#OngoingNakba", "#FreePalestine", "#SaveSheikhJarrah", "#Palestine", "#DefendPalestine" etiketleriyle paylaştı.

Ünlü rock grubu Pink Floyd'un solisti Roger Waters da görüntülü bir paylaşım yaparak, İsrail'i "Apartheid devlet" olarak niteledi.

Yapımcı Mustafa Uslu, sosyal medya hesabından takipçilerine, "Şu mübarek Kadir Gecesi din, dil, renk, ırk ayrımı yapmadan hiçbir insanın zulüm görmediği, özgürce yaşayabildiği, bir dünya için sessiz kalma." çağrısında bulundu.

Yapımcı ve senarist Mehmet Bozdağ da şunları kaydetti:

"Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyen işgalci İsrail polisinin karşısında dimdik durmakta olan Filistin halkının yanındayız. İlk kıblemizi ve tüm Filistinlileri hedef alan bu menfur saldırıyı kınıyor, yaralanan kardeşlerimize acil şifalar diliyorum."

Oyuncu Cüneyt Arkın da hesabından Mescid-i Aksa'nın fotoğrafını paylaştı.

Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Ayşenil Şamlıoğlu da İsrail'in Filistinlilere karşı gerçekleştirdiği saldırı fotoğraflarını paylaşarak, "Yazıklar olsun, susmayın bu zulüm karşısında!" diyerek, "#MescidiAksa" etiketine destek verdi.

Oyuncu Bülent Şakrak, Hz. Ali'nin "Bir zulmü engelleyemiyorsanız, en azından onu herkese duyurun." sözünü paylaşarak, İsrail'e karşı tepkisini dile getirdi.

Müzisyen Büşra Kayıkçı da Twitter hesabından "#FreePalestine" paylaşımında bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aişe Hümeyra Bulovalı