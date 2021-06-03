Sanat camiasından destek çağrısı: "Yok olmak istemiyoruz"
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Sanat camiasından destek çağrısı: "Yok olmak istemiyoruz"

İhlas Haber Ajansı / Mustafa Cenik - Haberler | Kültür Sanat

Sanat camiasından destek çağrısı: "Yok olmak istemiyoruz" Sanat camiasını temsilen Türkiye Kültürel Endüstriler Meclisi yaptıkları destek çağrısında, yok olmak istemediklerini belirterek, Covid-19 şartlarına uygun bir biçimde, iş dinamikleri göz ardı edilmeden faaliyet gösterebilecekleri...

Sanat camiasından destek çağrısı: "Yok olmak istemiyoruz"

ANKARA - Sanat camiasını temsilen Türkiye Kültürel Endüstriler Meclisi yaptıkları destek çağrısında, yok olmak istemediklerini belirterek, Covid-19 şartlarına uygun bir biçimde, iş dinamikleri göz ardı edilmeden faaliyet gösterebilecekleri uygun koşulların oluşturulmasını istediklerini aktardı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Türkiye Kültürel Endüstriler Meclisi tarafından Moda Tasarımcıları, Grafik Tasarımcıları, Endüstriyel Tasarımcıları, Dijital Oyun Üreticileri, Müzik Endüstrileri Paydaşları, Etkinlik Sektörü paydaşları, Sinema Sektörü Paydaşları, Mimarları, Reklamcıları, Fotoğraf sanatçıları, Plastik Sanatçıları, Tiyatrocuları, Sahne Sanatları çalışanları ve sanatçıları dahil tüm kültür endüstrilerini temsilen, pandemi sürecinde yaşadıkları zor zamanların sona ermesi için destek çağrısında bulunuldu.

Türkiye Kültürel Endüstrileri tarafından yayımlanan mesajda, ekonomik alanda Türkiye'nin katma değeri yüksek meslek gruplarını kapsayan, Türkiye'nin kalkınmasında önemli rol oynayan Endüstrinin pandeminin başından bu yana hayatta kalma mücadelesi verildiği belirtildi.

Mesaja göre, zaman kaybetmeye tahammülü kalmayan söz konusu endüstrilerin üyeleri olarak, işlerinin yüzde 75'inin gerçekleştirdikleri yaz sezonunu ikinci kez kaybetme lükslerinin olmadığı kaydedildi. Mesajın devamında şu ifadelere yer verildi:

"Kültürel ve sanatsal, sektörün tüm alanlarını kapsayan etkinliklerin, kültür ve sanat merkezlerinin, sinemaların, canlı performansların, tiyatroların, gösterilerin, sergilerin, festivallerin, defilelerin, normalleşme sürecine başlayan diğer sektörler gibi Covid-19 şartlarına uygun bir biçimde, iş dinamiklerimiz göz ardı edilmeden faaliyet gösterebileceği uygun koşulların oluşturulmasını istiyoruz.

Sanat camiasından destek çağrısı: 'Yok olmak istemiyoruz'
Sanat camiasından destek çağrısı: 'Yok olmak istemiyoruz'
Sanat camiasından destek çağrısı: 'Yok olmak istemiyoruz'
Sanat camiasından destek çağrısı: 'Yok olmak istemiyoruz'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mustafa Cenik

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