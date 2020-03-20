Sanat alanında dersler koronavirüs sebebiyle online sınıflara taşındı
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Sanat alanında dersler koronavirüs sebebiyle online sınıflara taşındı

Yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) etkilenen ülkelerde kamusal ve sosyal hayata yönelik kısıtlamalar gündeme gelirken, kültür sanat dünyasındaki birçok faaliyet de durma aşamasına ulaştı.

20.03.2020 12:52 | Son Güncelleme: 20.03.2020 12:54
Sanat alanında dersler koronavirüs sebebiyle online sınıflara taşındı

Yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) etkilenen ülkelerde kamusal ve sosyal hayata yönelik kısıtlamalar gündeme gelirken, kültür sanat dünyasındaki birçok faaliyet de durma aşamasına ulaştı.

Virüse karşı direnç geliştiren sanat toplululukları, sinemacılar, tiyatrocular ve müzisyenler online sanat aktiviteleriyle çalışmalarına devam ediyor.

Orkestra şefi, piyanist ve besteci Turan Manafzade, görüntülü telefon bağlantısıyla Skype ya da WhatsApp uygulamaları üzerinden öğrencilerine piyano dersleri veriyor.

Manafzade, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sosyal yaşamın önemli olduğu kadar, zamanın da değerli olduğunun unutulmaması gerektiğini söyledi.

Aktif sahne hayatının yanı sıra 13 yıldır müzikal anlamda eğitmenlik yaptığını aktaran Manafzade, "Kovid-19 virüsü sebebiyle dünyanın alarma geçtiği bugünlerde, hepimizin sağlığı ve yaşamın durmaması adına hızlı ve pratik çözümler bulmamız gerektiğini düşündüğümüz için annemle birlikte öğrencilerimizle uzaktan eğitime geçmeye karar verdik. Ciddi tedbirler alınıp okulların eğitime ara vermesiyle beraber bizim de piyano derslerine uzaktan eğitimle devam etmeye karar vermemizin esas sebebi, öğrencilerimizin yaklaşan sınavlarının olması." diye konuştu.

Annesiyle birlikte öğrencileri konservatuvar sınavlarına ve diğer sertifika programlarına hazırlayan Manafzade, şu anda Bahçeşehir Üniversitesinin işletme bölümünde yüksek lisans yaptığını ve online dersler aldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Bugün dünyanın bütün önemli üniversiteleri ve konservatuvarları da online eğitime geçmiş durumda. Ben de bu vesileyle uzaktan eğitimi henüz denememiş olan herkese denemelerini tavsiye ederim. Ayrıca yenilenebilir enerji, iklim değişikliği, küresel ısınma, dijitalleşme, yapay zeka ve benzeri konularda daha sağlıklı bir gelecek adına insanların bilinçlenmesinin, yaşanılabilir dünya için şart olduğunu söylemek yerinde olur. Müzisyen bir aile olarak insanı ve dünyayı iyileştiren gücün müzik ve sanat olduğuna ve herkesin hayatında sanata yer vermesi gerektiğine her zaman inandık."

ABD'den Gaziantep'e canlı yayın

Farklı uygulamalar üzerinden öğrencilerine oyun yazarlığı dersleri veren Kulis Tiyatro Dergisi Yayın Yönetmeni, yazar Ayşe Şahinboy Doğan da daha önce tiyatro alanında sahne ve oyunculuk üzerine çeşitli eğitimler verdiğini anlattı.

Doğan, virüs salgını sebebiyle değişen dünya düzeni karşısında sınıflarını sanal ortama taşıdıklarına işaret ederek, "Tiyatro metin yazarı olmak göründüğü kadar kolay değil lakin yazmaya yeteneğiniz varsa sonradan eğitimle geliştirilebilir, öğrenilebilir. Şair ve yazar Ayşe Sevim'in önderliğinde kurulan çevrimiçi atölye '@Netyazı' ile tam da bu noktada online oyun yazarlığı eğitimlerine başladık. ABD'den Gaziantep'e canlı yayında buluşup öğrencilerimle birlikte metin çalışmaları yapabiliyoruz." dedi.

"Online sınıflar insanlar arasındaki mesafeleri kaldıracak"

Yaklaşık 8 haftalık eğitimde birebir yazılmak istenen oyunlar üzerine çalışmalar yaptıkları için 7 kişiden fazla sınıf oluşturmadığına dikkati çeken Doğan, "Başlarken 'online eğitimin, yüz yüze yapılanın verdiği tesiri yakalayabilir mi?' diye düşünmedim değil. İlk günden itibaren sanki bir masanın etrafında toplanıp sohbet ediyormuşuz hissini hem öğrencilerim hem de ben yaşayınca, 'İşte yeni platformumuz burası.' dedim. Şimdi dijital dünyaya tiyatro oyun metinleri ve çocuk tiyatrosuna kısa oyunlar yazmak isteyenler için ayrı sınıflar açacağım. Heybemizde ne varsa paylaşacağız. Yazmaya, hayal kurup hikaye dünyasının içinde varolmaya, birde bunu tiyatro ile taçlandırmayı düşünen herkesi bekliyor olacağız. Sadece kriz dönemlerini kurtarmak için değil, online sınıfların insanlar arasındaki mesafeleri kaldırarak büyükşehirlerdeki eğitim imkanlarına ulaşamayanlar için de zenginlik olacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Koronovirüs sebebiyle telaş içerisinde olan insanlara sanatın moral kaynağı olabileceği yorumunu yapan Ayşe Şahinboy Doğan, sanatçıların dönemin gerekliliklerini göz önüne alarak yeni yollar açacağını sözlerine ekledi.

"Sanatın her alanında online unsurlar devreye girecek"

Hassan B. Sabit Sinema Akademisi ve İSTEV f/ilim Okulu'nda online sinema dersleri veren yazar ve yönetmen Abdulhamit Güler ise farklı atölyelerde 100'e yakın öğrencisinin olduğu bilgisini vererek, "Her birinin süreci farklı işliyor. Farklı zamanlarda başlamış ve devam ediyor. Mülakatları da internet üzerinden yaparak, öğrenci seçiyoruz. Katılım sağlayacak kişilerin uyumu için uygun müfredat ve etkili süreç yöntemini planlıyoruz. Zaten gençler bu sisteme uyumlu. Zira online bir sosyo-kültürel hayat sürdürüyorlar. Bu anlamda teknik ve içerik olarak hiçbir engelimiz yok." değerlendirmesinde bulundu.

Güler, öğrencileriyle birlikte film hazırlık süreçlerini ve senaryo hazırlama aşamalarını da online yürüttüklerini aktararak, şöyle devam etti:

"Mevcut durum ket vurmamalı çalışmalarımıza. Hayat devam ediyor ve diri kalmalıyız. Ayrıca online sistem, geleceğin eğitim yöntemlerinden biri. Yani mekanı aşan sistemlerle iş görülecek yakın zamanda. Bizim yaptığımız atölyeler gibi çalışmalar, uygulama kısımlarının katı sınırları dışında, uzaktan eğitim yöntemiyle devam edecek. Bu, özellikle Anadolu'nun ücra noktalarında imkanlara ulaşamayan kişiler için imkan olacak. Sadece Anadolu değil tabii ki... Türkiye'deki biri İngiltere ya da Çin'deki bir çalışmaya anında, evinde otururken katılabilecek."

Sinema dünyasında artık izleyicilerin ve üreticilerin yeni mecralara hazırlıklı olması gerektiğini söyleyen Güler, gelecekte sanatın her alanında online unsurların devreye gireceğini ve bu çıkacak yeni platformlar için geç kalmadan yatırım yapılması gerektiğinin altını çizdi.

Sanat alanında dersler koronavirüs sebebiyle online sınıflara taşındı

Kaynak: AA

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Sanat alanında dersler koronavirüs sebebiyle online sınıflara taşındı

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