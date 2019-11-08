Sanal ve artırılmış gerçeklik uygulamaları geliştirildi

08.11.2019 16:40 | Son Güncelleme: 08.11.2019 16:40

Bursa Uludağ Üniversitesi'nin koordinatörlüğünü üstlendiği ve yaklaşık 2 yıldır devam eden 'Üretim İçin Tasarımda Sanal ve Arttırılmış Gerçeklik Projesi'nin kapanış programı BUÜ ev sahipliğinde gerçekleştirildi.