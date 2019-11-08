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Sanal ve artırılmış gerçeklik uygulamaları geliştirildi

Bursa Uludağ Üniversitesi'nin koordinatörlüğünü üstlendiği ve yaklaşık 2 yıldır devam eden 'Üretim İçin Tasarımda Sanal ve Arttırılmış Gerçeklik Projesi'nin kapanış programı BUÜ ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

08.11.2019 16:40 | Son Güncelleme: 08.11.2019 16:40
Sanal ve artırılmış gerçeklik uygulamaları geliştirildi

'nin koordinatörlüğünü üstlendiği ve yaklaşık 2 yıldır devam eden 'Üretim İçin Tasarımda Sanal ve Arttırılmış Gerçeklik Projesi'nin kapanış programı BUÜ ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Kaynak: Dunya.com

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