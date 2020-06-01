"Sanal tombala" oynayan şahıslara polis operasyonu
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"Sanal tombala" oynayan şahıslara polis operasyonu

Sancaktepe'de polis ekipleri bir iş yerinde bilgisayar üzerinden sanal tombala oynayan şahıslara operasyon düzenledi.

01.06.2020 12:49 | Son Güncelleme: 01.06.2020 12:52

Sancaktepe'de polis ekipleri bir iş yerinde bilgisayar üzerinden sanal tombala oynayan şahıslara operasyon düzenledi. Operasyonda kumar oynayan 16 kişiye toplam 70 bin 480 TL para cezası kesildi.

Sancaktepe'de Abdurrahmangazi Mahallesi Sevenler Caddesinde bulunan bir iş yerinin açık olduğu ve içerisinde kumar oynatıldığı yönünde gelen ihbarı değerlendiren polis ekipleri harekete geçti. Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince 28 Mayıs tarihinde adrese operasyon düzenlendi. Polis, iş yerinde 16 şahsın bulunduğunu ve 12 adet bilgisayar üzerinden sanal tombala oyunu oynandığını belirledi.

Kumar oynanan iş yeri sahibine "kumar oynanmasına yer ve imkan sağlama" suçundan, şahısların her birine ise 1593 Sayılı Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesinden 50 bin 880 TL ve kumar oynama suçundan 19 bin 600 TL olmak üzere toplam 70 bin 480 TL idari para cezası işlemi uygulandı. Kumar oynanan iş yeri zabıta ekiplerince mühürlendi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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