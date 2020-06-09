Sanal ticaretin dinanizmi heyecan verici
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Sanal ticaretin dinanizmi heyecan verici

Dünya, Covid-19 salgınında 'yeni normal' olarak adlandırılan bir döneme giriyor.

Sanal ticaretin dinanizmi heyecan verici
09.06.2020 13:38 | Son Güncelleme: 09.06.2020 13:42

Dünya, Covid-19 salgınında 'yeni normal' olarak adlandırılan bir döneme giriyor. Söz konusu dönem, küresel ticarette çarkların yeniden dönmesi adına kritik önem arz ediyor.

Endüstriyel kilit sektöründe Mesan Kilit, 2020'de yüzde 20 oranında büyüme ve ihracatta 90 ülkenin üzerine çıkmayı hedefliyor. Global Satış Direktörü Hasan Eğin, salgın sürecinde en çok etkilenen ihracat pazarlarının başında Avrupa ülkeleri olduğunu belirterek, "Özellikle İtalya, Fransa, Almanya, İspanya ve İngiltere ihracatımızın içinde önemli bir paya sahip. Salgında Çin'den sonra merkezin Avrupa olması mevcut ihracatımızı olumsuz etkiledi ancak buna rağmen ilk çeyrekte yerimizde saymadık ve yüzde 22,5'lik büyümede yüzde 7 ihracat payı elde ettik. Yeni teknolojilere ve yeni ürünlere yatırım yapma alışkanlığımızı devam ettireceğiz. Elektronik kilitlerde yeni versiyonlara geçiyoruz. Otomotiv sektörüne uygun yeni kilit tasarımlarımıza hız verdik ve mevcut ürün yelpazemizi artırıyoruz. Hijyenin hayatımızın yeni standardı olacağı bilinci ile anti-bakteriyel ürünlere yeniden hız veriyoruz. Bu yıl içinde yaklaşık 2 milyon dolarlık bir yatırım planımız var. Bu yıl büyüme hedefimizi yüzde 20 olarak belirledik. Bu hedefi gerçekleştirmek için tüm imkanlarımızı sonuna kadar kullanacağız" dedi.

Türkiye'nin ilk çeyrekte yüzde 4,5'lik büyüme performansının olumlu bir gelişme olduğunu ifade eden Eğin, "İkinci çeyrek büyüme rakamları, yıl sonu büyüme hedefimiz açısından kritik öneme sahip. İkinci çeyrekte yüzde 1 ile 2 arasında daralma yaşamamız, 2020'yi pozitif büyüme ile kapatacağımız anlamına gelir. Sağlıkta yakaladığımız başarıyı ekonomiye taşımalıyız. Salgın süreci dünya için bir bakıma tedarik zincirlerinde kırılma yaşanacağı anlamı da taşıyor. Çin endeksli Uzak Doğu tedarik zincirinin yapısı değişecek. Amerika pazarından bunun sinyallerini alıyoruz. Türkiye için bu olumlu sinyaller Avrupa'ya da yansıyacaktır. Doğru strateji belirlersek Türk firmaları daha fazla ülkeye ihracat yapma imkanı bulacak. Üretim kalitemiz ve potansiyelimiz bizi ihracatta çok daha farklı noktalara taşıyacak" şeklinde konuştu.

Dijital pazarlama ağlarına ciddi yatırım yaptıklarını belirten Eğin, "Salgın, küresel ticarette iş yapma rutinini de değiştirdi. Kataloglarımız dijitalleşiyor, 3D platformalar üzerinde yatırım planlarımız hazır. Özellikle dış ticarette yüz yüze iletişim olmazsa olmaz ancak 2021 ve sonrasında iş dünyasını daha dijitalleşmiş bir iş hayatı bekliyor. Gerekli hazırlıklarımızı tüm hızıyla sürdürüyoruz. Sanal ticaretin dinamizmi bizi heyecanlandırıyor" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Ünlü sunucu Chris Cuomo, eşinin canlı yayınında çıplak yakalandı Haber
Ünlü sunucu Chris Cuomo, eşinin canlı yayınında çıplak yakalandı
Özel operasyonla birbirlerinden ayrılan Antalyalı siyam ikizlerinden ilk fotoğraf geldi Haber
Özel operasyonla birbirlerinden ayrılan Antalyalı siyam ikizlerinden ilk fotoğraf geldi
Diyarbakır'da ikinci dalga endişesi! Vaka sayısı 300'ü geçti, hastanelerde yer kalmadı Haber
Diyarbakır'da ikinci dalga endişesi! Vaka sayısı 300'ü geçti, hastanelerde yer kalmadı
Davutoğlu'ndan dikkat çeken Ayasofya çıkışı: Pazarlık kartı değildir, olmamalıdır Haber
Davutoğlu'ndan dikkat çeken Ayasofya çıkışı: Pazarlık kartı değildir, olmamalıdır
Yunanistan, haddini aşmaya devam ediyor! Yunan Genelkurmay Başkanı'ndan Türkiye'ye gülünç tehdit Haber
Yunanistan, haddini aşmaya devam ediyor! Yunan Genelkurmay Başkanı'ndan Türkiye'ye gülünç tehdit
AK Parti Milletvekili Mücahit Arınç: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Babacan'a, partisini kurmadan önce başdanışmanlık teklif etti Haber
AK Parti Milletvekili Mücahit Arınç: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Babacan'a, partisini kurmadan önce başdanışmanlık...
Rıdvan Dilmen ve Aykut Kocaman'ın ziyaretinde, Aziz Yıldırım'ın tuşlu telefonu dikkatlerden kaçmadı
Rıdvan Dilmen ve Aykut Kocaman'ın ziyaretinde, Aziz Yıldırım'ın tuşlu telefonu dikkatlerden kaçmadı
Ünlü şarkıcı Levent Yüksel, hayranıyla evlendi
Ünlü şarkıcı Levent Yüksel, hayranıyla evlendi
Antalyalı çiftçinin ürettiği kekik aromalı karpuzlara telep yağıyor
Antalyalı çiftçinin ürettiği kekik aromalı karpuzlara telep yağıyor
Fotoğraf çektirmek için duran gelin ve damat, geri döndüklerinde telefona sarıldı
Fotoğraf çektirmek için duran gelin ve damat, geri döndüklerinde telefona sarıldı
Ukrayna Devlet Başkanı: Halkıma virüsün ciddiyetini anlatmak için hastalanmak istedim
Ukrayna Devlet Başkanı: Halkıma virüsün ciddiyetini anlatmak için hastalanmak istedim
Günlük burç yorumları 9 Haziran 2020 Salı (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 9 Haziran 2020 Salı (Haftalık burç yorumları)
Barcelona, yeni sözleşme için Lionel Messi'ye 50 milyon euro maaş önerdi
Barcelona, yeni sözleşme için Lionel Messi'ye 50 milyon euro maaş önerdi
CHP'li meclis üyesi, kabarık fatura gönderen İSKİ'den hakkını söke söke aldı
CHP'li meclis üyesi, kabarık fatura gönderen İSKİ'den hakkını söke söke aldı
13 yaşındaki çocuk, tüfekle oynarken 10 yaşındaki arkadaşını öldürdü
13 yaşındaki çocuk, tüfekle oynarken 10 yaşındaki arkadaşını öldürdü
Fransız teknik adam Blanc, Fenerbahçe'nin teklifini reddetti
Fransız teknik adam Blanc, Fenerbahçe'nin teklifini reddetti
Başları yapışık kardeşler Çarşamba günü Türkiye'ye dönecek
Başları yapışık kardeşler Çarşamba günü Türkiye'ye dönecek
HDP, erken seçim iddiaları devam ederken gizli ittifaklara tamamen kapıyı kapattı
HDP, erken seçim iddiaları devam ederken gizli ittifaklara tamamen kapıyı kapattı
Psikolojik rahatsızlığı bulunan kadın, küçük kızını Konya'dan Aksaray'a kadar kaçırdı
Psikolojik rahatsızlığı bulunan kadın, küçük kızını Konya'dan Aksaray'a kadar kaçırdı
Erdoğan, Aybüke Yalçın'ı unutmadı: Saygıyla yad ediyorum
Erdoğan, Aybüke Yalçın'ı unutmadı: Saygıyla yad ediyorum
İstanbul'da Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde yapılan çalışma, koronanın bıraktığı hasarı gözler önüne serdi
İstanbul'da Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde yapılan çalışma, koronanın bıraktığı hasarı gözler önüne serdi
Son Dakika: Koronavirüsle mücadele kapsamında işten çıkarma yasağı 3 ay daha uzatılacak
Son Dakika: Koronavirüsle mücadele kapsamında işten çıkarma yasağı 3 ay daha uzatılacak
Eski eşinin iş yerine giden koca, çalışanların telefonlarını toplayıp talihsiz kadını yaraladı
Eski eşinin iş yerine giden koca, çalışanların telefonlarını toplayıp talihsiz kadını yaraladı
Tüm dünya koronayla uğraşırken Kim'in derdi başka! Düşman kardeşe savaş açtı
Tüm dünya koronayla uğraşırken Kim'in derdi başka! Düşman kardeşe savaş açtı
Anayasa Mahkemesi Başkanı: Yüzde 52,1 oranında adil yargılanma hakkı ihlal ediliyor
Anayasa Mahkemesi Başkanı: Yüzde 52,1 oranında adil yargılanma hakkı ihlal ediliyor
Oyuncu çift Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu nişanlandı
Oyuncu çift Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu nişanlandı
ABD'de aracıyla protestocuların arasına dalıp ardından ateş açan saldırgan: Ku Klux Klan lideriyim
ABD'de aracıyla protestocuların arasına dalıp ardından ateş açan saldırgan: Ku Klux Klan lideriyim
Fatih Terim, 'Artık para için çalışmak istemiyorum' sözleri nedeniyle Ryan Babel'i sildi
Fatih Terim, "Artık para için çalışmak istemiyorum" sözleri nedeniyle Ryan Babel'i sildi
Suudi Arabistan bu sene hac ziyaretini 'sembolik' seviyede tutacak
Suudi Arabistan bu sene hac ziyaretini 'sembolik' seviyede tutacak
Son Dakika: Usta tiyatrocu Ayşegül Atik hayatını kaybetti
Son Dakika: Usta tiyatrocu Ayşegül Atik hayatını kaybetti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Engin Altay Meral Akşener Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Enis Berberoğlu
Magazin Hadise Müge Anlı Kenan Doğulu Gülben Ergen
Spor Jose Sosa Metin Oktay Nihat Özdemir Emre Belözoğlu Malcolm Thomas
Daha Fazla Ateş Haziran Galatasaray Türk Lirası
Şu an buradasınız: Sanal ticaretin dinanizmi heyecan verici - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.6.2020 14:02:59. #1.15#
title