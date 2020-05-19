Sanal söyleşide "Trakya'da bağcılık" konuşuldu
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Sanal söyleşide "Trakya'da bağcılık" konuşuldu

Trakya'nın önde gelen bağcılarından Mustafa Çamlıca, Trakya'nın iklimi ve toprak yapısıyla bağcılığa uygun bir konumda olduğunu, Osmanlı döneminde de bölgede binlerce dönümlük bağlar bulunduğu söyledi.

Sanal söyleşide
19.05.2020 12:52 | Son Güncelleme: 19.05.2020 12:52

Trakya'nın önde gelen bağcılarından Mustafa Çamlıca, Trakya'nın iklimi ve toprak yapısıyla bağcılığa uygun bir konumda olduğunu, Osmanlı döneminde de bölgede binlerce dönümlük bağlar bulunduğu söyledi.

Çamlıca, Edirne Tanıtım ve Turizm Derneği Başkanı Bülent Bacıoğlu tarafından sanal ortamda düzenlenen "Trakya ve Edirne'de bağcılık geçmişi ve bağcılık turizmi" konulu söyleşide, Trakya'nın geçmişten günümüze Türkiye'nin önemli bağcılık merkezlerinden olduğunu ifade etti.

Dünyada bağcılığa en uygun bölgelerin 30 ve 50'nci paraleller arasında olduğunu anlatan Çamlıca, Trakya'nın 39-42 kuzey paralelleri arasında bulunduğunu ve toprak yapısının üzüm yetiştiriciliğine için oldukça uygun olduğunu dile getirdi.

Çamlıca, Osmanlı döneminde Trakya'da yetiştirilen başta papazkarası üzüm çeşidi olmak üzere diğer çeşitlerden elde edilen ürünlerin ekonomiye önemli bir katma değer sağladığını vurguladı.

Bağcılığın Trakya'da gelişmesine rağmen günümüzde istenilen düzeye çıkamadığını belirten Çamlıca, şunları kaydetti:

"Bu zenginliğin farkında değiliz. Altın madeninin üzerine oturmuşuz, hala 'olur mu' diye soruyoruz. Trakya'nın etrafında üç deniz var. Bunlardan biri soğuk, biri ılıman ve biri sıcak. Dünyada böyle bir yer yok. 1900 yılında Kırklareli'nde üretilen bir şişe şarabın fiyatı bugünkü değeriyle 420 liraymış. Çok önemli bir rakam. Bugün bunu yapmak çok zor. Trakya'nın bağları çok önemli."

Edirne Tanıtım ve Turizm Derneği Başkanı Bacıoğlu da Edirne'de bağcılık turizminin gelişmesi için farklı etkinlikler yaptıklarını söyledi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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