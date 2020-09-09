Sanal POS başvurusu dijitale taşındı Sanal POS ve online ödeme çözümleri sunan iPara, bu hizmeti almak isteyen şirketler için başvuru işlemlerinin tamamının web sitesi üzerinden dijital süreçle tamamlanabileceğini duyurdu.

Sanal POS ve online ödeme çözümleri sunan iPara, bu hizmeti almak isteyen şirketler için başvuru işlemlerinin tamamının web sitesi üzerinden dijital süreçle tamamlanabileceğini duyurdu.

iPara, yeni dönem güçlü büyüme hedeflerine yönelik çalışmalarına müşterilerinin hayatını kolaylaştırarak devam edeceğini duyurdu. Hizmet almak isteyen şirketler için yeni sistem geliştirdiklerini belirten iPara Genel Müdürü Burhan Eliaçık, "Üye işyerlerimizin işini kolaylaştırmak adına başvuru süreçlerimizi dijitale taşıdık. Böylelikle uzun başvuru sürecini kısaltıp müşterilerimize daha hızlı hizmet vereceğiz. iPara üye işyeri olmak isteyen firmalar online olarak başvurularını tamamlayıp, çalışacakları komisyon oranlarını şeffaf bir şekilde öğrenebiliyor. Bu sistemle, evraklarını yükleyerek, başvuru sonucunu e-posta hesapları üzerinden takip edebiliyor. Yakın zamanda üye işyerlerimizin tüm ihtiyaçlarına cevap veren, ayda 4 bin TL'ye varan tasarruf sağlayan İndirim Dünyası platformumuzu hayata geçirmiştik. Önümüzdeki süreçte de müşterilerimize sunduğumuz hizmetlerimizi geliştirmeye ve hayatlarını kolaylaştırmaya devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: DHA