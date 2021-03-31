Sanal Otoloji & Odyoloji Kongresi'nin Mottosu "Doğanın Sesine Kulak Ver"

09 Mayıs 2021 tarihleri arasında Sanal Otoloji & Odyoloji Kongresini gerçekleştirecek.

09 Mayıs 2021 tarihleri arasında Sanal Otoloji & Odyoloji Kongresini gerçekleştirecek.

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Odyometri Programı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Hamdi Kepekçi'nin başkanlığında geniş bir akademisyen kadrosunun katılımıyla gerçekleştirilecek olan Kongrede; paneller, sözlü sunumlar ve kurslar yer alacak.

KONGRE İÇİN 1, SERTİFİKA İÇİN 3 AĞAÇ FİDANI BAĞIŞI İSTENİYOR

Kongrenin mottosu "Doğanın sesine kulak ver" kongreye katılmak isteyenlerin 1 ağaç fidanı, aynı zamanda kurslara katılmak ve sertifika almak isteyen katılımcıların ise 3 ağaç fidanı bağışlaması gerekiyor. Bunun haricinde katılımcılardan herhangi bir ücret talep edilmiyor.

"KENDİNİZE VE SEVDİKLERİNİZE AĞAÇ BAĞIŞLAYIN"

Doç. Dr. Kepekçi, "Çevre duyarlılığını bir sosyal sorumluluk projesi kapsamında gördüklerini ve daha sonra yapılacak bilimsel etkinlikler için öncü olmak istediklerini söyleyerek sözlerine şöyle devam etti: "Bu uygulama, içinde bulunduğumuz Orman haftası münasebetiyle bir farkındalık da oluşturuyor. Ağaçlar çevremize hayat veriyor ve iklim kriziyle mücadelede hayati önem taşıyor. Ülkemiz ormanlarının bugün ve gelecek nesiller için sürdürülebilirliğine katkıda bulunmak istiyoruz. Kongremizin mottosu olan 'Doğanın sesine kulak ver' sloganıyla kendinize, ya da sevdiklerinize bir ağaç bağışlayabilirsiniz ilkesiyle yola çıktık. Böylece gelecek nesiller bu güzel ağaçların gölgesinde sağlıkla büyüyecektir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı