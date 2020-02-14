: Sanal ödeme yazılımıyla 1,5 milyar lira ciro elde ettiler

14.02.2020 12:10 | Son Güncelleme: 14.02.2020 12:13

İnternet üzerinden alışverişlerde ödeme ve sanal POS hizmeti veren yerli yazılım PayTR, geçen yıl cirosunu 2,5 kat artışla 1,5 milyar liraya çıkararak Türkiye'nin en hızlı büyüyen şirketleri arasına girdi.

Türkiye ve ABD'deki eğitiminin ardından alıcı ile satıcı arasındaki ödeme hizmetlerini sağlayacak yerli ve güvenilir bir yazılım sistemi geliştiren genç girişimci Yiğit Cengiz'in İzmir'de kurduğu yerli ödeme platformu PayTR, 2019 performansıyla TOBB ve TEPAV iş birliğinde belirlenen Türkiye'nin en hızlı büyüyen 100 şirketi arasına girmeyi başardı.

Şirketin yönetim kurulu başkanı Yiğit Cengiz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sektörün büyümesine paralel bir performans sergilediklerini belirterek, "İşletmeler arası ödeme sistemlerinin de dijitale dönmesi bu büyümede çok ciddi bir etken. Buradaki çözümlerimizi doğru konumlandırdığımız sürece de bu büyümenin katkısını göreceğiz." dedi.

Firma olarak sektörde ikinci sırada yer aldıklarını, daha iyisini yapmak için çaba göstereceklerini dile getiren Cengiz, farklı sektörlere yönelik projeler üzerinde de çalıştıklarını ifade etti.

Cengiz, İzmir'deki spor kulüpleriyle de çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "Göztepe ile nakitsiz stat projemiz var. Yakın zamanda stadın kulübe devriyle beraber Göztepe ile masaya oturup dijital dönüşüm konusunda, stattaki işlemlerin nakitsiz olması konusunda bir proje yürüteceğiz." diye konuştu.

İhracata da katkı sağladı

Şirketin genel müdürü Tarık Tombul da firmanın performansına ilişkin bilgi verirken, "Hem rakamsal açıdan hem de sektör gelişmeleri açısından iyi bir yıl geçirdik. Firma olarak 1,5 milyar liralık ciroya ulaştık. Bunun daha güzel tarafı bizi kullanan işletmeler 2019'da 5 milyon dolar, 1,3 milyon avro ve 500 bin ruble seviyesinde işlem yaptılar. Bunu da dolar olarak topladığımızda 6,5 milyon dolara tekabül ediyor. Bunu da PayTR'ın e-ihracata katkısı olarak yorumlayabiliriz." ifadelerini kullandı.

Firma aracılığıyla ödeme toplayan firma sayısının 15 bini geçtiğini belirten Tombul, şirketin ciro anlamında önceki yıla göre 2,5 kat büyüdüğünü kaydetti.

Kaynak: AA

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