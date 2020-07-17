Sanal kurban pazarına yoğun ilgi
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Sanal kurban pazarına yoğun ilgi

KORONAVİRÜS salgını online alışverişe olan ilginin artmasına neden olurken, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi kurbanlıkları da internetten satılmaya başlandı.

Sanal kurban pazarına yoğun ilgi
17.07.2020 08:21 | Son Güncelleme: 17.07.2020 08:50

KORONAVİRÜS salgını online alışverişe olan ilginin artmasına neden olurken, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi kurbanlıkları da internetten satılmaya başlandı. Küçük ve büyükbaş binlerce kurbanlık, internet ortamında alıcısını bekliyor.

Pandemi döneminde kalabalık kurban pazarlarına gitmek istemeyenler için sanal kurban pazarı kuruldu.  Ev eşyaları, giyim, gıda ve teknolojik aletler gibi çok sayıda ihtiyaç malzemesi internet ortamında alıcı bulurken, bu listeye kurbanlık hayvanlar da eklendi. 10 yıldır hayvancılıkla ilgilendiğini belirten Kadir Olcaytürkan, vatandaşların pandemiden dolayı dışarı çıkmaktan korktuğunu dile getirdi. Pazarda kimsenin olmadığını ifade eden Olcaytürkan, "Biz hayvanlarımızı internette de tanıtıyoruz. İnsanların fazla dışarı çıkmalarına gerek yok. Siz evde kalın. Hayvanlara bakın beğenin. Biz gerisini yaparız. Fotoğraflarını paylaşıyoruz. Alıcılar bize güvenebilirler. Birkaç kez dışarı çıkıp kurbanlık arayacaklarına beğendikleri hayvanı internetten seçip almaya gelebilirler. Anlaştıktan sonra müşterilerin adreslerini alıyor ve kapılarına teslim ediyoruz. Ödemeyi de elden değil hesaptan hesaba havale şeklinde gerçekleştiriyoruz" dedi.

'HİÇBİR SIKINTI YAŞAMADIK'Pandemi döneminde herkesin dikkatli olması gerektiğine dikkati çeken Kadir Olcaytürkan, daha önce birkaç kez internetten hayvan alıp sattığını belirterek şöyle konuştu: "Sağlığımız, geleceğimiz, çocuklarımız için daha dikkatli olmalıyız. Kurbanlık almak isteyenler, internetten alışverişlerini gönül rahatlığıyla yapabilirler. Biz de elimizden geleni yapıyoruz. Kars'tan yükledim, hayvanları getirdim. İnternetten alışveriş yaparak İzmir'in Tire ilçesinden hayvan aldım. İnternetten görüp, sahibiyle konuştum. Telefonda anlaştık. Tire'ye gittim. Hayvanlar resimdekilerle aynıydı. Güzel bir alışveriş oldu. Yükledik hayvanları hiçbir sıkıntı yaşamadık. Bu işler internetten de olur. Piyasada güvenilir insanlar olsun yeter. Ticarette gerisi kolay."'İNTERNETTEN DAHA ÇOK SATIŞ YAPILIYOR'Pazarda müşterinin az olduğunu dile getiren satıcılardan Mehmet Saruhan da bayrama yaklaştıkça ziyaretçi sayısının artmasını beklediklerini ifade ederek, "Bayrama biraz daha zaman var. Şu an müşteri az. Virüs nedeniyle de olabilir. Pazara gelip bakan insan sayısı oldukça az. Herkes son günlere bırakıyor. O zaman satış patlaması olabilir. İnternetten daha çok satış yapılıyor. İnternetten satış yapanlar; ellerindeki hayvanları neredeyse bitirmiş. İnternetten satış yapmadığımız için bizim şu ana kadar siftahımız yok. Akşam biz de internette hayvanların fotoğraflarını yüklemeyi düşünüyoruz" dedi.'SOPAYLA PAZARLIK YAPTILAR'

İnternetten de kurbanlık baktığını anlatan vatandaşlardan Murat Gök, satın alırken gözüyle görmek istediğini söyledi. İki ortakla büyükbaş kesmek istediklerini açıklayan Gök, alışkanlıklarından vazgeçmeyip, pazarlık yapmayı ihmal etmedi. Koronavirüs nedeniyle sopanın bir ucundan tutup satıcıyla pazarlık yapan Gök, "Bu yıl koronavirüs yüzünden önce internette araştırdık, pazara gelip baktık. Fiyatlar yüksek. Bazı hayvanların internette gördüğümle gerçeği aynı değil. Pazarda bakmak daha güzel. Fotoğraflar yanıltabilir. Gözle görmek daha makul" diye konuştu.


Kaynak: DHA

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