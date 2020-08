Sanal gıda ve ambalaj fuarı 100'e yakın şirketin katılımıyla başlıyor Yeni tip koronavirüs salgını sürecinde gıda tedariğinin önemi bir kez daha ortaya çıktı.

Yeni tip koronavirüs salgını sürecinde gıda tedariğinin önemi bir kez daha ortaya çıktı. Yeni tedarik yöntemleri geliştirmek amacıyla Rusya, Kazakistan ve Özbekistan başta olmak üzere Bağımsız Devletler Topluluğu ülkelerinden ve Türkiye'den 100'e yakın şirketin katılımıyla 19 Ağustos Çarşamba günü "Uz Agro Food Tech Sanal Fuarı" düzenleniyor.

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını neticesinde ülke sınırlarının bir süreliğine kapanmasıyla ithalat sorunları yaşayan ve iç pazardaki talepleri karşılamakta yetersiz kalan Bağımsız Devletler Topluluğu ülkeleri gıda ve tarım ürünleri tedariği için yeni yollar aramaya başladı. Bu kapsamda Özbekistan'dan The Association of Exporters of Uzbekistan ve Kazakistan'dan Instutite Of Enginering and information Technologies gibi dernekler ile birlikte Rusya, Kazakistan Özbekistan, Türkiye ve Bağımsız Devletler Topluluğu ülkelerinden 100'e yakın gıda ambalaj ve tarım şirketinin katılımıyla söz konusu fuar, 19-25 Ağustos 2020 tarihleri arasında düzenlenecek.

Fuara ücretsiz kayıt yaptırarak katılabilecek ziyaretçiler, video konferans ve canlı sohbet altyapısını kullanarak firma yetkililerine anlık soru sorma imkanına da sahip olacak. Katılımcılar internet üzerinde bu şekilde diledikleri zaman firmalara ulaşarak numune isteyebilecek ve daha detaylı bilgilere ulaşabilecek.

"Ülkelerin temsilcilerini ve büyük firmaları bir araya getiriyoruz"

Covid-19 sebebiyle bu yıl düzenlenen fiziki fuarların büyük bir çoğunluğunun ya iptal olduğunu ya da sanal olarak düzenlendiğini söyleyen Uz Agro Food Tech Online Fuarlar Proje Direktörü Barış Salur, "Düzenlediğimiz sanal gıda ve ambalaj fuarıyla gıda tarım ürünleri tedariğinde büyük sorun yaşayan ülkelerin temsilcilerini ve büyük firmaları bir araya getiriyoruz. Gıda ve teknolojileri, paketleme ve teknolojileri, tarım makinaları ve teknolojileri, hayvancılık ve teknolojileri sektörlerinde uzman firmalar ile katılımcılar bilgi alışverişinde bulunacaklar" dedi.

Sanal fuarların yeni dönemde ihracat ve ithalatı önemli ölçüde etkileyebileceğini ifade eden Barış Salur, "Online fuarlar ile ulaşım, konaklama, nakliye gibi maliyetler açısından hem katılımcı firmalar hem de ziyaretçilere ciddi avantaj sağlıyor. Özellikle salgının ilk döneminde artan gıda ve tarım ürünleri tedariği ihtiyacı sonucunda dünya genelinde sorun yaşandı. Bu ihtiyaca hızla çözüm bulmak için düzenlediğimiz dijital fuar ile Bağımsız Devletler Topluluğu ülkelerinden ürünlerini satmak isteyen gıda üreticilerini önemli perakendecilerle buluşturacağız. Ciddi sayıda başvuru aldık. Gelecek dönemlerde de sanal fuar serisini devam ettireceğiz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA