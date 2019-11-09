Sanal gerçeklik gözlükleriyle asansörde yaşanacak güvenlik sorunlarını test ettiler

09.11.2019 10:08 | Son Güncelleme: 09.11.2019 10:17

Çekmeköy'de vatandaşlar sanal gerçeklik gözlüğü ile asansörlerde yaşanılabilecek güvenlik sorunlarını deneyimleme fırsatı buluyorlar. Vatandaşlar sanal gerçeklik gözlüğü kullanarak, güvensiz asansörleri kullanmaları durumunda yaşanabilecek kötü senaryoları deneyimleyip bilgi sahibi oluyor.



Çekmeköy Belediyesi ve Asansör Denetleme A Tipi Muayene Kuruluşu RoyalCert Belgelendirme ve Gözetim Hizmetleri A.Ş. ortak çalışması ile gerçekleştirilen "Güvensiz Asansör Gerçekleri" Çekmeköy Arif Kalafat Doğa Parkı'nda gerçekleşti. 3 Boyutlu VR Sanal Gerçeklik oyun gözlüğü ile oynanan oyunda periyodik asansör muayenesinin önemine dikkat çekildi. Etkinlikte vatandaşlara kırmızı etiketli asansörlere binilmesi halinde yaşanabilecekler simülasyon standında yaşatıldı.



3 farklı aşamadan oluşan simülasyon uygulamasında ilk olarak kırmızı etiketli asansöre binme durumunda yaşanan kaza gösterildi. İkinci aşamada ise kabin gelmeden asansöre binmenin tehlikesine dikkat çekildi. Son aşamada kata gelmeyen ve yarıda kalan asansörden çıkmaya çalışmak durumunda yaşanacak kaza anı gözler önüne serildi.



Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, İstanbul'da ilk defa Çekmeköy Belediyesi'nde uygulandığını söylediği "Güvensiz Asansör Gerçekleri" adlı projede sanal gerçeklik gözlükleriyle en fazla yaşanan 3 kazayı senaryolaştırdıklarını belirterek, burada vatandaşların bu deneyimi yaşamasını ve bu sayede asansör periyodik kontrol noktasında bilinçlenmesini sağladıklarını belirtti.



Açıklamalarına devam eden Başkan Poyraz, "Burada da görüyoruz ki asansörlerimi kontrol edip bakımlarını yaptırmış olmamız gerekiyor. ve özellikle kırmızı asansörlere binmememiz gerekir. Burada da gösterilen sinevizyonda görüyoruz ki bu asansörler tehlikeli. Asansörlerde kırmızı bir bant ve ya işaret varsa belediyemize müracaat edip bakımlarının yapılması ve değişmesi ile ilgili vatandaşlarımızın duyarlı olması lazım. Yoksa Allah korusun iş işten geçtikten sonra çare bulmaz çok zor. Bu sebeple biz Çekmeköy belediyesi olarak bu duyarlılığı bu şehre ortak hizmet ettiğimiz şirketimizle beraber yaptık. İnşallah vatandaşlarımızın da bu noktada bilinçlendirmiş ve bilinçlenmesine vesile olmuşuzdur" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA