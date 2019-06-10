Sanal Gerçeklik Eğitim Laboratuvarı kuruluyor
İmalat sanayinin hızla artan teknolojik değişimine ayak uyduracak, yenilikçi ve hızlı eğitim modelleri ile sektörün ihtiyaçlarına cevap verecek "Sanal Gerçeklik Eğitim Laboratuvarı" BUTGEM'de hayata geçiyor.
İmalat sanayinin hızla artan teknolojik değişimine ayak uyduracak, yenilikçi ve hızlı eğitim modelleri ile sektörün ihtiyaçlarına cevap verecek "Sanal Gerçeklik Eğitim Laboratuvarı" BUTGEM'de hayata geçiyor.
Kaynak: Dunya.com
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, Rize-Artvin Havalimanı'nın 2020 yılı sonunda hizmete alınmasının planlandığını duyurdu