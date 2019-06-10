Sanal Gerçeklik Eğitim Laboratuvarı kuruluyor

İmalat sanayinin hızla artan teknolojik değişimine ayak uyduracak, yenilikçi ve hızlı eğitim modelleri ile sektörün ihtiyaçlarına cevap verecek "Sanal Gerçeklik Eğitim Laboratuvarı" BUTGEM'de hayata geçiyor.

Sanal Gerçeklik Eğitim Laboratuvarı kuruluyor

İmalat sanayinin hızla artan teknolojik değişimine ayak uyduracak, yenilikçi ve hızlı eğitim modelleri ile sektörün ihtiyaçlarına cevap verecek "Sanal Gerçeklik Eğitim Laboratuvarı" BUTGEM'de hayata geçiyor.

Kaynak: Dunya.com

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