Sanal Gerçekliğe Özel Tavsiyeler

MediaMarkt, doğru sanal gerçeklik cihazına sahip olmaları için tüketicileri bilgilendiriyor. Kısa bir süre öncesine kadar bilim kurgu dünyasının bir parçası gibi duran sanal gerçeklik gözlüklerinin birkaç yıl içerisinde artan popülerliği ve erişilebilirliği, kullanımını da yaygınlaştırdı. Doğru gözlüğün seçiminde kullanım alışkanlıkları belirleyici oluyor. Her VR cihazının, satın almadan önce mutlaka göz önünde bulundurulması gereken kendine özgü güçlü ve zayıf tarafları mevcut. Zira her kullanıcı için uygun olan birçok seçenek bulunuyor.



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MediaMarkt Türkiye İcra Kurulu Başkanı Yenal Gökyıldırım, "Biz, MediaMarkt mağazalarımızdaki özel deneyim alanlarında ziyaretçilerimize, ürünleri denemeleri ve kendileri için en uygun olana karar vermeleri için olanak sunuyoruz. Alanında uzman satış personelimiz aracılığıyla, ilgili mağaza ziyaretçilerimize farklı VR cihazlarıyla neler yapabileceklerini, hangi cihazın ne tip imkanlar sunduğunu anlatıyoruz" dedi.



Sanal gerçeklik deneyimi 3 platformda hayat buluyor





Sanal gerçeklik uygulamaları 3 ayrı platformda kullanıcılarla buluşuyor. Hangi platformun, hangi kullanıcıya uygun olduğu konusu, birçok faktöre göre değişiklik gösteriyor.



Akıllı telefonlar: Sanal gerçekliği deneyimlemenin en kolay ve yaygın yollarının başında akıllı telefonlar geliyor. Telefon ekranı, sanal gerçeklik gözlüğünde yer alan ve özel lenslerle üç boyutlu bir etki yaratan özel bölüme yerleştirilerek kullanılabiliyor. Akıllı telefonunuzda sabit olarak bulunan sensör teknolojisi, baş hareketlerini algılıyor. Bu da sanal dünya içinde bile etrafınıza bakabilmenizi sağlıyor.



Oyun konsoluna ya da PC'ye bağlı VR: Bir oyun konsoluna ya da bilgisayara bağlanarak kullanılabilen VR gözlükleri de bulunuyor. Bu durumda donanım, görüntü sinyallerinin işlenme sürecini yürütüyor. Bağlantı kurulan VR gözlüğünde ise iki adet lens yer alıyor. Konsol ve PC bilgisayarın bilgi işlem gücü daha yüksek olduğu için kullanıcıyı içine alma etkisi, akıllı telefonla kullanılan VR'dan biraz daha yüksek diyebiliriz.



Tek başına çalışan VR cihazı: Üçüncü seçenek ise tüm parçaları gözlük camının kendisinde kurulu, kendi kendine yeten VR cihazlarıdır. Bu tipteki cihazlarda dışarıdan akıllı telefon, konsol ya da bilgisayar kullanımı gerekmiyor. Ancak, halen geliştirilme aşamasında olan bu teknolojinin yıl sonunda tüketiciye ulaşması bekleniyor.



