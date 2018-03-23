Sanal Gerçekliğe Özel Kulaklık

Oyun endüstrisinde büyük bir ivme kazanan VR teknolojisi, kulaklık sektörünü de harekete geçirdi. VR gözlüğün sağladığı görüntüde sesleri kulaklık yardımıyla almak için gözlüğün tasarımına uygun olan bir kulaklık seçimi yapmak gerekiyor. Piyasada çoğu kafa üstü kulaklık bu tasarıma uygun olmadığı için çareyi kulakiçi kulaklıklarda bulan kullanıcılar, ses konusunda istenen karşılığı alamıyor. Plantronics kullanıcıların beklentilerini karşılayan yeni model kulaklığı ile bu sorunu ortadan kaldırıyor. Plantronics RIG 4VR, son zamanlarda oyun dünyasında devrim yaratan sanal gerçeklik gözlüğü ile oyunlardaki keyfi 360 dereceye çıkarıyor. Beyaz rengi, orijinal tasarımı, modüler mikrofonuyla şık bir duruş kazanan RIG 4VR, bu alanda geliştirilen ilk kulaklık seti olma özelliğine sahip. Plantronics RIG 4VR aynı zamanda Sony PlayStation VR'ın tek orjinal resmi lisanslı kulaklığı.

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VR gözlüklerinin tasarımı dolayısıyla kafa üstü modelleri tercih edemeyen kullanıcılar, standart kulak içi kablolarla çözüm arıyor. Yeterli ses izolasyonu ve kalitesi sağlayamayan kulak içi kulaklıkların yerine Plantronics'in bu alanda geliştirdiği RIG 4VR, tasarımıyla beklentileri karşılıyor. VR gözlükleriyle uyumlu tasarıma sahip olan RIG 4VR, ergonomik yapısıyla uzun süreli kullanımlarda da konfordan ödün vermiyor. 3.5 jak girişiyle sanal gerçeklik gözlüğüne kolayca bağlanan kulaklık PlayStation 4 ile de kullanılabiliyor.

Uzun kablo boyuyla rahat bir kullanım alanı sağlayan RIG 4VR, taç kısmında bulunan ve kullanıcının kafa yapısının şeklini alabilen yastığa sahip. Modüler yapısıyla özelleştirebileceğiniz kulaklık, takım oyunları için hayati önem taşıyan çıkarılabilir boom mikrofonuyla da karşı tarafa net bir ses akışı sağlıyor.