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Sanal fuarlara devlet desteği ihracatçının yüzünü güldürdü

İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) Başkanı Tahsin Öztiryaki, "Sanal fuarların destek kapsamına alınacak olması son derece yerinde bir adım. Sanal fuarlar salgın sürecinin başından bu yana üzerinde çalıştığımız bir konu.

Sanal fuarlara devlet desteği ihracatçının yüzünü güldürdü
28.05.2020 11:47 | Son Güncelleme: 28.05.2020 11:47

İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) Başkanı Tahsin Öztiryaki, "Sanal fuarların destek kapsamına alınacak olması son derece yerinde bir adım. Sanal fuarlar salgın sürecinin başından bu yana üzerinde çalıştığımız bir konu. 365 gün sürecek, tüm sektörlerin ürün görsellerinin, adreslerinin ve bilgilerinin yer alacağı bir sistemi kuruyoruz." ifadelerini kullandı.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın firmaların e-ticaret sitelerine üyeliklerinin, sanal ticaret heyetleri ve sanal fuarlara katılımının destek kapsamına alındığını açıklaması ihracatçının yüzünü güldürdü.

STK'lar, yaptıkları yazılı açıklamalar ile kararın teşvik edici olduğu görüşünde birleşti.

İDDMİB Başkanı Tahsin Öztiryaki, açıklanan kararı olumlu karşıladıklarını belirterek, virüs sonrasında dünya ticaretinde yeni bir düzen oluşacağını aktardı.

İhracatçı sektörler olarak dijitalleşmeye yatırım yapmak zorunda olduklarını bildiren Öztiryaki, şunları kaydetti:

"Sanal fuarların destek kapsamına alınacak olması son derece yerinde bir adım. Sanal fuarlar salgın sürecinin başından bu yana üzerinde çalıştığımız bir konu. 365 gün sürecek, tüm sektörlerin ürün görsellerinin, adreslerinin ve bilgilerinin yer alacağı bir sistemi kuruyoruz. Haziranın ilk haftalarında sanal fuarlarla ilgili sistemimizi açıyor olacağız. Devletimizin bu çalışmaları destek kapsamına alacak olması bizleri daha güçlü kılacak."

"Son derece yerinde bir karar"

TİM Sektörler Konseyi Üyesi Rüstem Çetinkaya, sanal fuarların destek kapsamına alınmasının son derece yerinde bir karar olduğunu ifade etti.

Post-Korona sonrasında yeni normal olarak adlandırılan dönemde gerçek fuarların yapılmasına engel olacak sosyal mesafe ve sosyal izolasyon kurallarının kendilerini sanal ticarete ve sanal heyetlere doğru ittiğini hatırlatan Çetinkaya, bu durumun eski normale geçene kadar ki dönemde çok önemli ve itici bir unsur olarak ön plana çıkmaya başladığını belirtti.

Çetinkaya, "Bakanlığımızın da bunu fark edip bu tarz sanal fuarları destek paketi içerisine alması geçiş döneminde özelikle ihracatçımız için çok önemli destekleyici bir unsur olacaktır. Bu karar, üreticilerimizin e-ticaret sitelerine adaptasyonunu da hızlandıracaktır. Bu anlamda söz konusu gelişmeyi son derece olumlu buluyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"THY'den lojistik destek bekliyoruz"

Hırdavat Sanayici ve İş Adamları Derneği (HISİAD) Başkanı Çetin Tecdelioğlu, hırdavat sektörünün de karardan çok memnun olduğunu aktardı.

Tecdelioğlu, şunları ifade etti:

"Bakanımızın kararını hırdavat sektörü olarak sevinçle karşılıyoruz. 'Yeni normal sürecinin iki yıl süreceği konuşuluyor. Bu karar hırdavat sektörünü ihracat özelinde motive edecektir. Sanal mağazalarımızı 365 gün açık olacak şekilde daimi fuar niteliğinde açık tutmak durumundayız. Bununla ilgili dijitalleşmeye yatırım yapmak zorundayız. Diğer yandan THY'den de e-ihracatımızın lojistik kısmı ile ilgili iş birliği ve destek beklemekteyiz."

"Temelleri doğru atmak önemli"

Armatür Derneği Başkanı Gökhan Turhan, sanal fuarların yeni dünyanın kapısını aralamak için önemli anahtar olacağını bildirdi.

Turhan şu değerlendirmelerde bulundu:

"Dünya ticaretinin neredeyse durma noktasına geldiği bu günlerde, online sistemlerin üzerinde çok ciddi çalışmalar yapılması gerekiyor. Sektör olarak mücbir sebep kapsamına alınmadığımız için şimdiye kadar birçok destekten faydalanamadık.

Fakat burada hem ihracatımızı arttırmak hem de ülkemizi ana tedarikçi yapabilme çalışmalarına destek olabilmek adına devletimizden beklentimiz, bu yolda yalnız kalmamak ve olabildiğince destekten faydalanabilmek. Tüm bu desteklerle birlikte biz ihracatçılar üretmeye, büyümeye ve döviz getirmeye devam edeceğiz."

Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği (EVSİD) Başkanı Burak Önder, Kovid-19 süreci ile gelen değişim ve dönüşümlere atıfta bulunarak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Kovid-19 süreci ile bir kez daha gördük ki fiziksel fuarlar, heyet ve müşteri ziyaretlerini yapamadığımız bu süreçte, bir şekilde dijitalleşme yönünde çalışmalarımızı hızlandırmamız gerekiyor. Bir yandan firmalarımız dijital kaslarını güçlendirirken, kamunun da özelikle pazara girişte fuar ve heyetleri destek kapsamına alması önemli.

Burada en önemli husus, firmalarımızın gerek altyapı gerekse online toplantı kültürü işe online fuar ve heyetlere hazır hale gelmesi. Ses, görüntü, teknik altyapı hem ülke imajımız hem de toplantı kalitesi açısından çok önemli. Temelleri doğru atmanın önemli olacağını düşünüyorum."

"Bu gelişmeyi pozitif bir adım olarak yorumluyoruz"

Diş Malzemeleri Sanayici ve İş Adamları Derneği (DİŞSİAD) Başkanı Erkan Uçar da, sanal fuarların destek kapsamına alınmasının son derece önemli olduğunu belirterek, şunları aktardı:

"Bu gelişmeyi pozitif bir adım olarak yorumluyoruz. Küresel salgın ülke ekonomilerini olumsuz etkiledi ancak beraberinde yeni fırsatlar doğurdu. Tıbbi malzeme sektörü ihracat özelinde Çin'in dünyanın gözünde soru işareti olduğu bir dönemde bu fırsatları çok iyi değerlendirecektir. Sanal fuarlar ve e-ihracat bu bağlamda dünyanın yeni vitrini olacak. Üretimi, ihracatı ve yeni pazarlara açılmayı teşvik eden, son derece yerinde bir karar."

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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