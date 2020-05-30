Sanal fuarlar Shoedex ile başlıyor Ayakkabı ve saraciye sektörlerinin Türkiye ve dünyadaki öncüleri, 1-3 Haziran tarihleri arasında Shoedex-Ayakkabı, Çanta ve Deri Aksesuarları Fuar'ında buluşacak.

Ayakkabı ve saraciye sektörlerinin Türkiye ve dünyadaki öncüleri, 1-3 Haziran tarihleri arasında Shoedex-Ayakkabı, Çanta ve Deri Aksesuarları Fuar'ında buluşacak. Türkiye'nin ilk sanal fuar organizasyonu İZFAŞ öncülüğünde, Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliğinin desteğiyle ve Ticaret Bakanlığının himayesinde düzenleniyor.

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsü salgını nedeniyle fuar organizasyonları iptal edilirken, İzmir, sanal fuarında öncülüğünü yapacak. Sanal fuarlar, bire bir sanal toplantılar ve sanal ticaret heyetleriyle ihracatçılara yeni fırsatlar ve imkanlar sağlayacak. Türkiye'nin ilk sanal fuar organizasyonu Shoedex-Ayakkabı, Çanta ve Deri Aksesuarları Fuar'ı olacak. Fuar İZFAŞ öncülüğünde, Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliğinin desteğiyle ve Ticaret Bakanlığının himayesinde düzenlenecek.

Gerçeği aratmayacak

Ayakkabı ve saraciye sektöründen 30'un üzerinde üretici firma, sonbahar-kış koleksiyonlarını küresel ölçekteki 250 profesyonel satın almacıyla www.shoedex.events adresinde buluşturacak. Akıllı eşleşme filtresi ile desteklenen B2B etkinlikler üç gün boyunca 10.00-18.00 saatleri arasında devam edecek. Her firmanın bir profil sayfası olacak ve firmalar istedikleri ürünü görsellerle tanıtabilecek. Alıcılar ile ihracatçılar, online olarak görüşüp buradaki ürünleri inceleyerek sipariş verebilecek. Site ziyaretçileri aynı zamanda, anlık mesajlaşma ve görüntülü konuşmayla sürekli etkileşim halinde kalarak yurt içi ve yurt dışı etkinliklerle ilgili duyurulardan da haberdar olabilecek.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, sanal fuar organizasyonu konusunda Türkiye'ye öncülük etmenin gururunu yaşadıklarını söyledi. Soyer, "Bu olağanüstü günlerde dijital olarak yapılacak bu buluşma, bir ilk olacak ve bu ilke de öncü şehir İzmir imza atacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak şehrimizde ve ülkemizde üretimin ve üreticinin her zaman yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz" dedi.

Tasarruf sağlayacak

Platformun sunduğu en önemli özelliğin ise düşük maliyet ve yüksek verim olduğu ifade edildi. Önceden hazırlanmış ve eşleştirmeleri yapılmış online B2B toplantılar verimi artırırken, yolculuk, konaklama ve stant maliyeti gibi masraflardan da tasarruf edileceği kaydedildi. Platforma katılan herkesin, yeni ürün ve trendleri evlerinden çıkmadan takip edebileceği, platformda aynı zamanda canlı etkinlik ve online seminerlerinde yapılacağı aktarıldı. Katılımcıları Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği üyeleri için özel olarak hazırlanan bu organizasyonun, eylül ayında tüm sektörün katılım ve ziyaretine açık olacak online Shoedex planlaması için de önem teşkil ediyor. "Let's meet digital" sloganıyla düzenlenen Shoedex 2020, yeni dönem fuarcılığının alternatifi değil tamamlayıcı bir unsuru olacak.

35 ziyaretçi ülke

Öte yandan; Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Arnavutluk, Azerbaycan, Belarus, Bulgaristan, Çekya, Fas, Filistin, Finlandiya, G. Kore, Hindistan, Hong Kong, Irak, İngiltere, İran, İrlanda, İsrail, İsveç, İtalya, Karadağ, Katar, Kıbrıs, Moldova, Nijerya, Polonya, Portekiz, Romanya, Rusya, Sırbistan, Slovenya, Suudi Arabistan, Ukrayna, Ürdün, Yunanistan Shoedex ziyaretçi ülkeleri arasında yer alıyor. - İZMİR

Kaynak: İHA