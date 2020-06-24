Sanal fuarlar dönemi başladı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Sanal fuarlar dönemi başladı

Yeni pazarlara, yeni müşterilere ulaşmak için yapılan sektör fuarlarının, pandemi ile birlikte kesintiye uğradığını hatırlatan Trio Media Genel Koordinatörü Erol Karabay, artık fuarların da dijital dünyada düzenlendiğini, yeni pazarlara sanal fuarlar ile açılabileceğini söyledi.

Sanal fuarlar dönemi başladı
24.06.2020 14:56 | Son Güncelleme: 24.06.2020 15:00

Yeni pazarlara, yeni müşterilere ulaşmak için yapılan sektör fuarlarının, pandemi ile birlikte kesintiye uğradığını hatırlatan Trio Media Genel Koordinatörü Erol Karabay, artık fuarların da dijital dünyada düzenlendiğini, yeni pazarlara sanal fuarlar ile açılabileceğini söyledi.

Pandemi döneminde bütün dünyanın dijitalleşme sürecine girdiğini belirten Trio Media Genel Koordinatörü Erol Karabay, " Salgın sürecinde, dükkanlar kapandı, insanlar alışveriş için e-ticaret sitelerine yöneldi. Dijital dünyaya yatırım yapmış olanlar, bu süreçte ticaretlerine devam edebildiler. Pandemi dönemi sanal dünyada var olmanın önemini bir kere daha ortaya koymuş oldu" dedi.

Bir süre daha fuarlar düzenlenmeyecek

Pandemi döneminde ülkelerin sınırlarını kapattığını hatırlatan Karabay, " Bu süreçte insanlar da başka ülkeleri ziyaret etmekten kaçınır oldu. Salgın döneminde birçok fuar ertelenmek, iptal edilmek durumunda kaldı. Dijitalleşen dünyada, sanal fuarlar yeni alternatif olarak karşımıza çıkıyor. Artık kurumlar yeni pazarlara açılmak, yeni müşteriler bulmak için sanal fuarlara katılmaya başladı" şeklinde konuştu.

Dijital dönüşümde yanınızdayız

Trio Media olarak (www.triomedias.com) firmaların dijital dönüşümlerinde yanlarında yer aldıklarını belirten Karabay, " E-ticaretin, sanal dünyada var olmanın anlaşıldığı bu süreçte, firmalarımıza dijital dönüşümde her türlü desteği veriyoruz. İstanbul merkezli çözüm ortağımızla birlikte firmalarımıza teknik altyapıda ciddi imkanlar sunabiliyoruz. Bunlardan birisi de sanal fuar platformları Ülke genelindeki meslek odaları ile sektörlere özel sanal fuarlar düzenliyoruz. Bu fuarlarda da stant alan firmalar, ürünlerini sergiliyor, tanıtım videoları ile kendisini tanıtıyor, iletişime geçmek isteyen müşterileri ile canlı olarak görüşebiliyor. Üstelik bu, çok daha düşük maliyetlerle ve daha az zaman ve personel ihtiyacı ile yapılabiliyor" ifadelerini kullandı.

Sanal fuarlar öne çıkacak

Birçok artısı ile sanal fuarların öne çıkacağını savunan Karabay, " Önümüzdeki süreçte sanal fuarlar çok daha efektif bir duruma gelecek. Biz bu noktada firmalarımıza altyapı konusunda da destek vermekteyiz. Firmalarımız, dijital dünyada yerini almak için zaman kaybetmemeli. Artık bu dünyada olmayanların rekabet şansı da kalmıyor. Dijital dönüşüm için yarın çok geç" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüs şüphesiyle hastaneye giden 9 yaşındaki çocuk lösemi olduğunu öğrendi Haber
Koronavirüs şüphesiyle hastaneye giden 9 yaşındaki çocuk lösemi olduğunu öğrendi
Mahalleli toplandı, tartıştığı kadını darp eden adamı bayıltana kadar dövdü Haber
Mahalleli toplandı, tartıştığı kadını darp eden adamı bayıltana kadar dövdü
Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması hangi saatlerde uygulanacak, hangi işletmeler açık olacak? Haber
Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması hangi saatlerde uygulanacak, hangi işletmeler açık olacak?
Halk plajına giden Aybüke Pusat, görüntülendiğini görünce küplere bindi Haber
Halk plajına giden Aybüke Pusat, görüntülendiğini görünce küplere bindi
İlçe halkı diken üstünde! Sivas'taki vakaların yüzde 70'i Şarkışla'da görüldü Haber
İlçe halkı diken üstünde! Sivas'taki vakaların yüzde 70'i Şarkışla'da görüldü
Ankara'da uyardığı vatandaşın saldırısına uğrayan polis memuru olduğu yere yığılıp kaldı Haber
Ankara'da uyardığı vatandaşın saldırısına uğrayan polis memuru olduğu yere yığılıp kaldı
İsrail'de Türk bayrağına büyük saygısızlık! Balyozlarla parçalayarak söktüler
İsrail'de Türk bayrağına büyük saygısızlık! Balyozlarla parçalayarak söktüler
Son dakika: Düğün salonları 1 Temmuz'da açılıyor! Damatla gelin harici kimse oynayamayacak
Son dakika: Düğün salonları 1 Temmuz'da açılıyor! Damatla gelin harici kimse oynayamayacak
Oyuncu Sinan Çalışkanoğlu, Güldür Güldür'den ayrıldı
Oyuncu Sinan Çalışkanoğlu, Güldür Güldür'den ayrıldı
Koronavirüste en trajikomik ölüm! Klimayı çalıştırmak için hastanın solunum cihazının fişini çektiler
Koronavirüste en trajikomik ölüm! Klimayı çalıştırmak için hastanın solunum cihazının fişini çektiler
Kayınpederin damadını öldürdüğü anlar kamerada!
Kayınpederin damadını öldürdüğü anlar kamerada!
2 kişinin can verdiği, 18 kişinin yaralandığı kaza için korkunç iddia: Şoför uyuyakaldı
2 kişinin can verdiği, 18 kişinin yaralandığı kaza için korkunç iddia: Şoför uyuyakaldı
Sercan, gizli gizli buluştuğunu söylediği Nisa'nın kendisine verdiği notları ifşa etti
Sercan, gizli gizli buluştuğunu söylediği Nisa'nın kendisine verdiği notları ifşa etti
MHP'den Kutalmış Türkeş'in sözlerine aynı sertlikte yanıt: Hem vefasızlık, hem terbiyesizlik yapıyor
MHP'den Kutalmış Türkeş'in sözlerine aynı sertlikte yanıt: Hem vefasızlık, hem terbiyesizlik yapıyor
Rıza Kayaalp, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Spor Muşavirliği'ne atandı
Rıza Kayaalp, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Spor Muşavirliği'ne atandı
İstanbul'da yol verme kavgası kanlı bitti
İstanbul'da yol verme kavgası kanlı bitti
Esenyurt'taki selde hayata uzanan el! Bodrum katta mahsur kalan vatandaşın yardım istediği anlar kameralara yansıdı
Esenyurt'taki selde hayata uzanan el! Bodrum katta mahsur kalan vatandaşın yardım istediği anlar kameralara...
Sel felaketi sonrası Ekrem İmamoğlu'ndan ilk açıklama: Bölgedeki altyapı sorununu bu yaz çözeceğiz
Sel felaketi sonrası Ekrem İmamoğlu'ndan ilk açıklama: Bölgedeki altyapı sorununu bu yaz çözeceğiz
Genç hemşire, 6. kattaki evinin penceresinden atlayarak yaşamına son verdi
Genç hemşire, 6. kattaki evinin penceresinden atlayarak yaşamına son verdi
Kuyumcu, 300 milyon TL'lik vurgun yapıp ortadan kayboldu
Kuyumcu, 300 milyon TL'lik vurgun yapıp ortadan kayboldu
Adres sormak için girdiği tamirhanede kanala düşen vatandaş hastanelik oldu
Adres sormak için girdiği tamirhanede kanala düşen vatandaş hastanelik oldu
Siyah maske takan Hülya Avşar: Kızım peçelileri gördüğünde bak öcü diyordum
Siyah maske takan Hülya Avşar: Kızım peçelileri gördüğünde bak öcü diyordum
Sigara içtiği ve maske taktığı için kendisini uyaran yolcunun üzerine yürüyen şoförün cezası belli oldu
Sigara içtiği ve maske taktığı için kendisini uyaran yolcunun üzerine yürüyen şoförün cezası belli oldu
N'Koudou'dan karantina itirafı: Oruç tutup Kuran okuyordum
N'Koudou'dan karantina itirafı: Oruç tutup Kuran okuyordum
Fatih Portakal'dan kovuldu iddialarına yanıt: Başaramadınız
Fatih Portakal'dan kovuldu iddialarına yanıt: Başaramadınız
Dünya bu adamı konuşuyor! Kafasına saplı bıçakla sergilediği sakin tavırlar gündeme oturdu
Dünya bu adamı konuşuyor! Kafasına saplı bıçakla sergilediği sakin tavırlar gündeme oturdu
Oyuncu Cenan Adıgüzel'le ayrılan Bahar Şahin, rol arkadaşı Ozan Dolunay ile öpüşürken yakalandı
Oyuncu Cenan Adıgüzel'le ayrılan Bahar Şahin, rol arkadaşı Ozan Dolunay ile öpüşürken yakalandı
Libya dosyası: Paylaşılamayan Sirte neden önemli?
Libya dosyası: Paylaşılamayan Sirte neden önemli?
Cinsel istismardan yargılanan zanlının cezaevine girmemek için yaptığı planı polis bozdu
Cinsel istismardan yargılanan zanlının cezaevine girmemek için yaptığı planı polis bozdu
7,5 büyüklüğündeki Meksika depremini 12 gün önceden bilen araştırmacı yeni tahminini paylaştı
7,5 büyüklüğündeki Meksika depremini 12 gün önceden bilen araştırmacı yeni tahminini paylaştı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Celal Adan Berat Albayrak Mevlüt Çavuşoğlu Meral Danış Beştaş Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ozan Açıktan Safiye Soyman Kerimcan Durmaz Nuri Bilge Ceylan
Spor Ali Koç Cüneyt Çakır Sergen Yalçın Ahmet Ağaoğlu Emre Belözoğlu
Daha Fazla Su Sel Kadın Bodrum
Şu an buradasınız: Sanal fuarlar dönemi başladı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.6.2020 15:06:27. #1.15#
title