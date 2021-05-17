Sanal fuarı 5 bin 500 kişi ziyaret etti

Samsun TSO'nun projesini yürüttüğü, AB-Türkiye İş Köprülerinin Daha Fazla İşbirliği ve Anlayış Yoluyla Güçlendirilmesi Projesi kapsamında 12 tanesi Çek Cumhuriyeti'nden olmak üzere 165 stantla düzenlenen 'Samsun Export-Samsun Sanayi ve İhraç Ürünleri Sanal Fuarı'nı 10 gün içinde 5 bin 500...

Samsun TSO'nun projesini yürüttüğü, AB-Türkiye İş Köprülerinin Daha Fazla İşbirliği ve Anlayış Yoluyla Güçlendirilmesi Projesi kapsamında 12 tanesi Çek Cumhuriyeti'nden olmak üzere 165 stantla düzenlenen 'Samsun Export-Samsun Sanayi ve İhraç Ürünleri Sanal Fuarı'nı 10 gün içinde 5 bin 500 kişi ziyaret etti.

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası'nın, proje ortağı Çek Ticaret Odası ile birlikte yürüttüğü, AB-Türkiye İş Köprülerinin Daha Fazla İşbirliği ve Anlayış Yoluyla Güçlendirilmesi Projesi kapsamında online ortamda gerçekleştirilen 'Samsun Export-Samsun Sanayi ve İhraç Ürünleri Sanal Fuarı' büyük ilgi gördü. Fuarı, 10 gün içinde yaklaşık 5 bin 500 kişi ziyaret etti.

Deneyimler tüm sektörler için kullanılacak

Düzenledikleri sanal fuarın beklenenden daha büyük ilgi gördüklerini belirten Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, "Düzenlediğimiz sanal fuarla oda ve borsalar arasında ilkler arasında yer almaktan büyük mutluluk duyduk. Geçtiğimiz yıl yine aynı anlayışla üye KOBİ'lerimiz için samsunexporters.globalpiyasa.com üzerinden e-ihracat portalımızı faaliyete açmıştık. Portalda ihracatçı üyelerimiz için 7 dilde ürünlerini tanıtma, ikili iş görüşmesi yapabilme, talep yayınlayabilme, ürün satışı yapma fırsatı gibi imkanlar sunuyoruz. Bugün e-ihracat portalımızı bir adıma daha ileri taşıyarak 165 firmamızın katılımıyla böyle güzel bir fuar organize ettik. Kovid-19 pandemisi ile birlikte daha fazla önem kazanan dijitalleşme konusunda firmaların rekabet güçlerinin geliştirilmesi ve dijitalleşen yeni dünyaya uyum sağlamaları amacıyla düzenlediğimiz bu organizasyonda edindiğimiz deneyimi tüm sektörlerimiz için kullanacağız" dedi.

Murzioğlu'ndan e-ticaret vurgusu

Pandemiyle birlikte dünyada çok hızlı bir değişim ve dönüşüm yaşandığını belirten Murzioğlu, "Son dönemde dijitalleşme inanılmaz bir hız kazandı. E-ticaretin payı ise her geçen gün artıyor. Çünkü zamandan ve mekandan bağımsız işleyen süreç tüketiciye büyük kolaylık sağlıyor. Tüketicilerin e-platformlara duyduğu talep ve dijital dönüşümdeki bu hız KOBİ'lerimizi sanal platformlarda daha fazla yer almaya sevk ediyor. Bu da şüphesiz ekonomimizin büyük bir kısmını teşkil eden KOBİ'lerimizin dijital kabiliyetlerinin geliştirilmesi artık zorunlu hale geldi demek. Biz de Samsun Ticaret ve Sanayi Odası olarak üyelerimizin dijitalleşme konusundaki yetkinliklerini artırarak onların rekabet güçlerini arttırmayı hedefleyerek, bu fuarı düzenlemeye karar verdik. Samsun konumu, sanayi ve ihracat altyapısı ile bir cazibe merkezi. Samsun'u üreten bir marka şehir olarak daha da ileri taşımayı amaçlıyoruz. Bunun gibi projeleri üretmeye, Samsunumuza fayda sağlamaya gayret edeceğiz. Bu vesile ile projeye start verdiğimiz ilk günden bu yana faaliyetlerin etkin bir şekilde gerçekleştirilmesi konusunda aktif rol oynayan proje ortağımız Çek Ticaret Odası'na, sanal fuara ilgi gösteren kıymetli üyelerimize, fuar ziyaretçilerimize teşekkür ediyorum. 3-12 Mayıs 2021 tarihleri arası için ulusal ve uluslar arası düzeyde tanıtımını yaptığımız ve en az 1 yıl daha ziyarete açık tutmayı planladığımız sanal fuarımızın web sitesini ziyaret edebilir, firmalarımızla işbirliği imkanlarını keşfedebilirsiniz" diye konuştu.

350 iş bazlı görüşme mesajı alındı

Her gün dünyanın birçok yerinden, 15 binin üzerinde ziyaretçi sağlayan Ticaret Bakanlığı tarafından akredite edilen, globalpiyasa.com e-ticaret altyapısıyla organize edilen fuarda, 12 tanesi Çek firması olmak üzere otomotiv, makine, metal, gıda, tarımsal ürünler, medikal ürünler, kimya, yapı-inşaat, endüstriyel mutfak, plastik, maden-mineral, mobilya, ev tekstili, hazır giyim gibi sektörlerinde faaliyet gösteren144 Samsunlu firma sanal stant ile yer alıyor. Fuara ayrıca, 9 kamu kuruluşu da katıldı. 10 gün içinde fuarda yer alan firmalar, uluslararası ölçekteki ziyaretçilerden 350'ye yakın iş bazlı görüşme mesajı alırken, yapılan organizasyonlarla da ikili iş görüşmeleri de gerçekleştirildi. Öte yandan fuar boyunca ise, dijital ortamda, "Samsun'un Öne Çıkan Ürünleri İçin AB ve Global Pazar Fırsatları", "Dijital Pazarlamanın Temelleri" ve "Sanayide Sürdürülebilirlik ve Döngüsel Ekonomi" başlıkları altında uzmanlar tarafından seminerler gerçekleştirildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı