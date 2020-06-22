Sanal fuar organizasyonları düzenleyen kuruluşlara para desteği Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Sanal fuar organizasyonları düzenleyen çatı kuruluşlarımıza 100 bin ABD dolarına kadar destek vermekteyiz.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Sanal fuar organizasyonları düzenleyen çatı kuruluşlarımıza 100 bin ABD dolarına kadar destek vermekteyiz. Bugün de Bakanlığımızın hem maddi hem de kurumsal destek sağladığı; Makine İhracatçı Birliğimiz, Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri, TİM'in desteği, Selçuk Üniversitemizin organizasyonu ile gerçekleşen ve 26 Haziran'a kadar devam devam edecek fuarımızın açılışını yapmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz" dedi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, yerli ve milli yazılım katkılarıyla hazırlanan, dünyada tarım ve hayvancılık makineleri sektörünün ilk sanal fuarı "AgriVirtual-Tarım ve Hayvancılık Makineleri Sanal Fuarı"nın açılış törenine katıldı. Dijital ortamda düzenlenen programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Pekcan, pandemi sürecinde hem kişilerin hem ürünlerin dolaşımının kısıtlandığını ve ticaretin zorlaştığını belirtti.

Normalleşme süreciyle beraber yenilikçi adımlar atmak zorunda olduklarını söyleyen Pekcan, "Çünkü ticaret demek, ekonominin çarklarının dönmesi demek; istihdam demek; hepimiz için refah demek. Ticaret Bakanlığımızın desteği, Makine İhracatçı Birlikleri, Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri ve Selçuk Üniversitemizin işbirliği ile bu sanal fuar düzenlemiş bulunmaktayız. Aslında sektörde dünyada ilk sanal fuarı olma özelliğine de sahip, içinde bulunduğumuz kısıtlayıcı koşullarda dahi Türk insanı olarak üretme, gelişme azmimizi gösteren çok önemli bir adımdır. Bu sanal fuar aynı zamanda, Türkiye'nin ve Türk üreticisinin yenilikçi vizyonunu, inovatif kapasitesini ve dijital çağda yer alma becerisini gösteren en güzel örneklerden birisidir" diye konuştu.

"PAZARLAMA VE İHRACAT İÇİN YEPYENİ İMKANLAR OLUŞTURMUŞ BULUNUYORUZ"

Ticaret Bakanlığının, Covid-19 pandemisi ile birlikte hızlı bir şekilde sanal ticaret heyeti ve sanal fuar uygulamalarını kurguladığını ve bunları hayata geçirmeye başladığını vurgulayan Pekcan, "Sanal ticaret heyetleri ve sanal fuarlar ile iletişim teknolojilerinden en iyi şekilde istifade ederek, ticari imkanların kısıtlandığı pandemi şartlarında, ticaret erbabımıza tanıtım, pazarlama ve ihracat için yepyeni imkanlar oluşturmuş bulunuyoruz. Sanal ticaret heyeti programlarımıza Mayıs ayı içinde başladık. Özbekistan, Kenya, Hindistan ile devam ettik ve bundan sonra devam eden süreçte de Güney Kore, Nijerya, Pakistan, Almanya, Meksika, Kolombiya, Şili, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Kuveyt, Umman halihazırda programlanmış ticaret heyetlerimiz ve bunlar devam edecek. İlk sanal fuarımızı Ayakkabı ve Saraciye Fuarımız olarak 1-3 Haziran tarihlerinde; Ege İhracatçılar Birliği öncülüğünde başarıyla gerçekleşirdik. Bu fuar beklediğimizden de fazla ilgi gördü" şeklinde konuştu.

"Ziyaretçilerin sanal gerçeklik ile üç boyutlu olarak fuar alanında gezmelerine imkan tanınmıştır"

Bugün açılışı yapılan sanal fuara ilişkin bilgilendirmelerde bulunan Pekcan, "Bu fuarımız Selçuk Üniversitesinin mühendislik imkanları ile gerçekleştirilmektedir. Ziyaretçilerin sanal gerçeklik ile üç boyutlu olarak fuar alanında gezmelerine imkan tanınmıştır. Fuarımız bu yönüyle üniversite-sanayi işbirliğinin çok güzel bir örneğini gözler önüne sermektedir. Firmalarımız aynı zamanda sanal ortamdaki ziyaretçileriyle, anlık mesajlaşma veya görüntülü görüşme imkanına sahip olacaklar. Bakanlığımızın yurt dışı temsilcilikleri sanal fuarlarımızı bulundukları ülkelerde duyurusunu yapıp, davette buluyor. Daha fuar açılmadan fuar web-sitemize büyük bir ilgi olduğunu gördük. Bugün 61 firma katılım göstermektedir. Sanal fuarımız firmalarımıza olduğu kadar, ülkemizin önde gelen tarım ve hayvancılık makineleri alanındaki meslek kuruluşları, kooperatifler ve üretici örgütleri içinde kendilerini uluslararası alanda tanıtma imkanı veren fırsatlar sunmaktadır" ifadelerini kullandı.

"2020 YILI İTİBARIYLA KÜRESEL DÜZEYDE 125 MİLYAR DOLARLIK BİR HACME ULAŞMASI ÖNGÖRÜLMEKTEDİR"

Pekcan, tarım makineleri sektörüne ilişkin bazı bilgileri de kamuoyu ile paylaşmak istediğini aktararak, "Tarım ve hayvancılık makineleri sektörünün 2020 yılı itibarıyla küresel düzeyde 125 milyar dolarlık bir hacme ulaşması öngörülmektedir. Türkiye pazar büyüklüğü bakımından Avrupa'da; Almanya, İtalya ve Fransa'nın ardından dördüncü sıradadır. Sektörümüzün ihracatı 2019 yılı itibarıyla 1 milyar dolara ulaşmıştır. Bugünden itibaren katlanarak devam etmesini bekliyoruz rakamların. En çok ihracat yaptığımız ülkeler ABD, İtalya ve Irak olmuştur. Tarım ve hayvancılık makineleri sektörünün de içinde yer aldığı makine sektörüne yönelik Bakanlığımızın beklentileri çok yüksektir. Bakanlığımızca hazırlanan İhracat Ana Planı çerçevesinde rekabetçilik ve katma değeri ile öne çıkan makine sektörü, hedef sektörlerimizden birisi olarak belirlemiş bulunuyoruz. Tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin gıda arz ve güvenliği içindeki önemi, sahip olduğu stratejik önemi de göz önünde bulundurarak, tarım/hayvancılık makinelerinin üretimi, tasarımı ve teknolojisinde daha ileri noktalara gelmek için hep birlikte çalışmalıyız. Biz bakanlık olarak destek vermeye hazırız" açıklamasında bulundu.

"SANAL FUAR ORGANİZASYONLARI DÜZENLEYEN ÇATI KURULUŞLARIMIZA 100 BİN ABD DOLARINA KADAR DESTEK VERMEKTEYİZ"

Pekcan, Ticaret Bakanlığının bu faaliyetlere mali destek sunma ile ilgili kararının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayı ile Pazara Girişte Dijital Faaliyetlerin Desteklenmesi Hakkında Kararın 27 Mayıs 2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini hatırlattı. Bu karara istinaden çeşitli destekler sağlandığını anımsatan Pekcan, "Sanal fuar organizasyonları düzenleyen çatı kuruluşlarımıza 100 bin ABD dolarına kadar destek vermekteyiz. Bugün de Bakanlığımızın hem maddi hem de kurumsal destek sağladığı; Makine ihracatçı Birliğimiz, Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri, TİM'in desteği Selçuk Üniversitemizin organizasyonu ile gerçekleşen ve 26 Hazirana kadar devam devam edecek fuarımızın açılışını yapmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Sanal ticaret heyeti ve sanal fuarlarımızın önümüzdeki günlerde çeşitlenerek devam etmesini bekliyoruz. Bu konuda TİMle beraber müşterek çalışmalarımız var" dedi.

Gümrükler ve dış ticaretle ilgili pek çok işlemin dijital ortama kolaylıkla yapılabildiğine dikkat çeken Pekcan, dijital ortama taşınan işlem sayısını artırmak için çalışmalara devam ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Keza, ihracatta sağladığımız devlet yardımlarının başvuru ve değerlendirme süreçleri tamamıyla online olarak yürütülmektedir. Sanal Ticaret Akademimiz girişimcilik iç ticaret ve dış ticaret eğitimleriyle önemli bir online eğitim platformu olarak vatandaşlarımıza ve ticaret erbabımıza hizmet sunuyor. Davranışsal Kamu Politikaları ve Yeni Nesil Teknolojiler Daire Başkanlığı eliyle Akıllı İhracat Platformu çalışmamızın yanında blokzincir teknolojileri ile ilgili çalışmalarımızı da devam ettiriyoruz. Bakanlığımız bünyesinde kurduğumuz Veri Analitiği Mükemmeliyet Merkezi ve Bütünleşik Veri Analitiği Çözümü (Veri Madenciliği) Projesi ile büyük veri, makine öğrenme ve yapay zeka yaklaşımlarını kullanıyoruz. Bu sayede, lojistik sistem ve risk yönetimi ile ilgili son derece etkin ve teknolojik bir veri üretim ve yönetim kapasitesine ulaşmış bulunuyoruz. E-ticaretle ilgili çalışmalarımızı da sürdürüyoruz. Konuşmamda ifade ettiğim üzere, e-ticaret sitelerine üyelik desteğimizi hayata geçirdik. Geçtiğimiz hafta e-ticarette güven damgası uygulamamızı kamuoyuna tanıttık. Bu hafta içinde Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi - ETBİS'i tanıtıp; ülkemizin elektronik ticaretteki ilk resmi verilerini kamuoyu ile paylaşacağız. Artık e-ticaret sitelerinde güven damgası taşıyan ve ETBİS'e üye olan sitelerden alışveriş yapacak tüketicilerimiz. Bu sayede buralarda yer alan esnafımızın, kobilerimizin, firmalarımızın da uluslararası tanınırlığını ve güvenirliliğini artırarak onların da uluslararası platformda ihracatçı olmaları konusunda desteğimizi sürdüreceğiz."

Açılışın ardından sanal fuar gezilerek stantlar ziyaret edildi.

(Neşra Durmaz - Gazi Taş/İHA)

Kaynak: İHA