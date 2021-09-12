Sanal dolandırıcıların yeni hedefi doktorlar

PANDEMİ döneminde popülerleşen doktorların sosyal medya hesapları, dolandırıcıların hedefi oldu. Ele geçirilen hesaplardaki takipçiler, doktorlar tarafından paylaşıldığını düşündüğü, kısa yoldan yüksek miktarda para kazanacağı yönündeki mesajlara ya da iletilere inanarak paralarını kaptırıyor. Sosyal medya hesabı çalınan Kadın Hastalıkları ve Doğum uzmanı Doç. Dr. Hanifi Şahin, "Bir hastam HPV aşısı olmak için 3 aydır para biriktiriyordu, maalesef dolandırıcılar onun biriktirdiği parasını aldılar. Bir tane hasta daha yine dolandırılmış durumda" dedi.

Önce hekimlerin sosyal medya hesaplarını hedef alıyorlar, sonra direkt mesajlarla ele geçiriyorlar. Hesaplardan paylaştıkları fotoğraflarla mesajlarla da takipçileri dolandırıyorlar. Siber dolandırıcıların yeni yöntemi pandemiyle birlikte takipçi sayısı her gün artış gösteren ve toplumda güvenirliği yüksek seviyede olan doktorların sosyal medya hesapları. Siber güvenlik uzmanları ve hesabı çalınan hekimler ise uyarıyor, "Bir doktor böyle mesajlar paylaşmaz"

HESAP ÇALINDI UYARISI E-POSTA İLE GELİR

"DEKONTLAR BİLE PAYLAŞILIYOR"

"HPV AŞISI OLMAK İÇİN 3 AYDIR PARA BİRİKTİRİYORDU, MAALESEF DOLANDIRICILAR ONUN BİRİKTİRDİĞİ PARASINI ALDILAR"

"TAKİPÇİLERİN DOKTORLARIN BU TARZ ÇALIŞMALAR YAPMAYACAĞINI ÖNGÖRMELERİ VE ŞÜPHECİ DAVRANMALARINI TAVSİYE EDİYORUZ"