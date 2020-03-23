Sanal dolandırıcı kimlik kontrolünde sahte kimlikle yakalandı
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Marmaris, Polis, Muğla, 3. Sayfa

Sanal dolandırıcı kimlik kontrolünde sahte kimlikle yakalandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, 10 ilde hakkında yakalama kararı bulunan şahıs yakalandı.

23.03.2020 23:17 | Son Güncelleme: 23.03.2020 23:17
Sanal dolandırıcı kimlik kontrolünde sahte kimlikle yakalandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, 10 ilde hakkında yakalama kararı bulunan şahıs yakalandı.

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipleri Amirliği'ne bağlı motosikletli Yunus polisleri, yaptıkları olağan sicil taraması kontrollerinde Beldibi Mahallesi mevkiinde 10 ilde araması olan şahsa ulaştı. Kimlik taraması esnasında verdiği kimliğin sahte olduğunu anlayan polis sorularına tutarsız cevap veren şahsı gözaltına aldı. Üst aramasında Oğuzhan E. Adına kayıtlı farklı bir kimlik çıkan şahıs gerçek kimliğini itiraf etti.

Yapılan sicil taramasında Ankara, Kayseri, Tekirdağ, İzmir, Denizli, Muğla, Aydın, İstanbul, Sakarya ve Eskişehir'in 2. ve 4. Sulh Ceza mahkemeleri tarafından "Bilişim suçları, kredi kartı ve banka dolandırıcılığı ve farklı " suçlarından hakkında yakalama kararı bulunduğu tespit edildi. Doktor raporu sonrası Polis Merkezi'nde götürülerek ifadesi alınan Oğuzhan E., susma hakkını kullandı ve avukatını bekledi. Şüpheli ile ilgili soruşturma devam ediyor. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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