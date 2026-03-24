Sanal devriye ile 6 şahıs yakalandı

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen 'sanal devriye' faaliyetleri kapsamında, sosyal medya üzerinden silah kullanımı, narkotik madde ve trafik güvenliğini tehlikeye düşüren paylaşımlar mercek altına alındı.

Yapılan incelemeler sonucunda belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda 6 şahıs yakalanırken, 3 adet kurusıkı tabanca ile 2 adet av tüfeği ele geçirildi.

Öte yandan, trafik güvenliğini tehlikeye düşüren paylaşımlarda bulunduğu tespit edilen şahısların sürücü belgelerine 60 gün süreyle el konulurken, toplam 46 bin 392 TL idari para cezası uygulandı.

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, suç ve suçluyla mücadelenin hem sahada hem de dijital ortamda kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı