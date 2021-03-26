Sanal bahisten kazandığı 23 bin 950 lirayı almak isterken 24 bin lira dolandırıldığı iddiasına dava
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Sanal bahisten kazandığı 23 bin 950 lirayı almak isterken 24 bin lira dolandırıldığı iddiasına dava

Anadolu Ajansı / Muhammet Mutaf - Haberler | Güncel
Sanal bahisten kazandığı 23 bin 950 lirayı almak isterken 24 bin lira dolandırıldığı iddiasına dava

Yasa dışı bahis sitesi üzerinden 23 bin 950 lira kazandığı vaadiyle bir kişinin 24 bin lirasını dolandırdığı öne sürülen sanık hakkında 3 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Yasa dışı bahis sitesi üzerinden 23 bin 950 lira kazandığı vaadiyle bir kişinin 24 bin lirasını dolandırdığı öne sürülen sanık hakkında 3 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede bahis sitesine üye olan müşteki Y.Ş'nin futbol müsabakalarının sonuçlarını tahmin ederek 23 bin 950 lira kazandığı, paranın tahsili için site yöneticileriyle iletişime geçtiği bildirildi.

İddianamede, Y.Ş'den para talep edildiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Y.Ş'nin yaptığı yazışmalar neticesinde bu paranın bir miktar harç ve vergisinin olduğunu öğrendiği, vergi ve harç adı altında sarf edilen hileli söz ve davranışlara ikna olup kanarak parayı tahsil edebilmek uğruna parça parça 24 bin lirayı havaleyle E.F'nin hesabına gönderdiği, aradan geçen zamana rağmen kazandığı parayı tahsil edemeyen müştekinin bir müddet sonra şüpheli ile tekrar iletişime geçtiği ve 20 bin lira daha para istenmesi üzerine dolandırıldığını anlayarak müracaatta bulunduğu olaya ilişkin soruşturma yapıldı."

Paranın bir miktarının Erzurum'daki farklı bankamatiklerden çekildiği anlatılan iddianamede, bankamatiklerdeki kamera kaydının incelenmesi sonucu sanık E.F'nin kimliğinin tespit edildiği bildirildi.

E.F'nin suçlamaları kabul etmediği belirtilen iddianamede, sanığa "bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan 3 yıldan 10 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezası verilmesi istendi.

Davanın açıldığı Kütahya Ağır Ceza Mahkemesi, Y.Ş'nin yatırdığı paranın E.F. tarafından Erzurum'da çekilmesi ve suç yerinin bu il olması gerekçesiyle yetkisizlik kararı vererek dosyayı Erzurum 1. Ağır Ceza Mahkemesine gönderdi. Erzurum 1. Ağır Ceza Mahkemesi de yetkisizlik kararıyla dosyanın Kütahya Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesini kararlaştırdı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Mutaf

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mustafa Şentop Numan Kurtulmuş Enis Berberoğlu Muhsin Yazıcıoğlu
Magazin Guy Ritchie Şeyma Subaşı Birkan Sokullu Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Erol Bulut Cenk Tosun Caner Erkin Bülent Uygun Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Dolar Samsun
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sanal bahisten kazandığı 23 bin 950 lirayı almak isterken 24 bin lira dolandırıldığı iddiasına dava - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.3.2021 12:42:51. #1.14#
title