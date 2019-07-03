Sanal bahis oynatmakla suçlanan 13 kişi adliyede (2)
10 KİŞİ TUTUKLANDIDenizli merkezli 5 ilde polis ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda, sanal bahis oynattıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 13 kişiden 10'u tutuklandı, 3 kişi ise serbest bırakıldı.
10 KİŞİ TUTUKLANDI
Denizli merkezli 5 ilde polis ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda, sanal bahis oynattıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 13 kişiden 10'u tutuklandı, 3 kişi ise serbest bırakıldı.
Deniz TOKAT/DENİZLİ,
Kaynak: DHA
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