Sanal bahis oynatmakla suçlanan 13 kişi adliyede (2)

Sanal bahis oynatmakla suçlanan 13 kişi adliyede (2)

10 KİŞİ TUTUKLANDIDenizli merkezli 5 ilde polis ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda, sanal bahis oynattıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 13 kişiden 10'u tutuklandı, 3 kişi ise serbest bırakıldı.

Sanal bahis oynatmakla suçlanan 13 kişi adliyede (2)

10 KİŞİ TUTUKLANDI
Denizli merkezli 5 ilde polis ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda, sanal bahis oynattıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 13 kişiden 10'u tutuklandı, 3 kişi ise serbest bırakıldı.

Deniz TOKAT/DENİZLİ,


Kaynak: DHA
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