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SANAL BAHİS ÇETESİ OPERASYONU KAMERA

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yasa dışı bahis oynattıkları iddia edilen bir şebekeye yönelik 7 Temmuz günü operasyon düzenlendi.

SANAL BAHİS ÇETESİ OPERASYONU KAMERA
22.07.2020 10:15 | Son Güncelleme: 22.07.2020 10:48

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yasa dışı bahis oynattıkları iddia edilen bir şebekeye yönelik 7 Temmuz günü operasyon düzenlendi. 38 şüphelinin gözaltına alındığı operasyon polis kamerasına yansıdı. Öte yandan çete üyelerinin bankamatiklerden para çekme anlarının görüntüleri ortaya çıktı. Şüphelilerden 13'ü çıkartıldıkları mahkemece tutuklandı. 

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, U.J. isimli bir şüphelinin liderliğini yaptığı ve İstanbul'un 12 ilçesinde faaliyet gösteren bir çeteyi belirledi. İnternet üzerinden bahis oynatan çete üyelerinin hesaplarında yapılan incelemelerde 3 milyon lira haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi. Yaklaşık 6 ay süren çalışmalarını tamamlayan siber polisi, 39 şüphelinin yakalanmasına yönelik belirlenen adreslere 7 Temmuz günü saat 05.00 sıralarında eş zamanlı olarak operasyon düzenledi. 

Özel Harekat Ekiplerinin de destek verdiği operayon polis kamerasına yansıdı. Polislerin evlere yaptıkları baskınlar ve evlerde yaptıkları aramlar kameralara yansıdı. Görüntüler de polisin evde yaptığı aramalarda para dolu çantaların bulunması görülüyor. Öte yandan Öte yandan çete üyelerinin bankamatiklerden para çekme anlarının görüntüleri ortaya çıktı. Şüphelilerden 13'ü çıkartıldıkları mahkemece tutuklandı. 

Gerçekleştirilen operasyonlarda 38 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon düzenlenen evlerde yapılan aramalarda ise 6 tabanca, 38 cep telefonu, 112 mermi, 78 sim kart, 50 modem, 11 bilgisayar, 3 hafıza kartı, 2 hard disk, flaş disk, 18 banka kartı, 20 gram metamfetamin, hassas terazi ve 320 bin lira ele geçirildi. 

Vatan Caddesi'ndeki Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 13'ü çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 25 şüpheli ise adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

- İstanbul

Kaynak: DHA

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