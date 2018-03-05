Sana Bir Gökdelenden de Baktım Güzel Londra…

Londra'yı 3 boyunca bir uçtan bir uca yürümeye çalıştım, yaya olarak 60 kilometreye yakın yol kat ettim… Bir geceyarısı, Avrupa Birliği'nin en yüksek binası 95 katlı The Shard gökdelenin 32. katından ışıklar içindeki şehri seyrettim…