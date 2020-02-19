Sana ajansı 8 yıl sonra halep'e ilk sivil uçuş gerçekleştirildi
SANA ajansı 8 yıl sonra Halep'e ilk sivil uçuş gerçekleştirildiSuriye (DHA) - Suriye resmi haber ajansı SANA, 8 yıl aradan sonra Halep Havalimanı'nına ilk uçuşunun gerçekleştirildiğini duyurdu.
19.02.2020 17:26 | Son Güncelleme: 19.02.2020 17:31
SANA ajansı 8 yıl sonra Halep'e ilk sivil uçuş gerçekleştirildi
Suriye (DHA) - Suriye resmi haber ajansı SANA, 8 yıl aradan sonra Halep Havalimanı'nına ilk uçuşunun gerçekleştirildiğini duyurdu.
Ajans, Şam'dan kalkan yolcu uçağının Halep'e indiğini duyurdu.
Kaynak: DHA