Sana ajansı 8 yıl sonra halep'e ilk sivil uçuş gerçekleştirildi
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Sana ajansı 8 yıl sonra halep'e ilk sivil uçuş gerçekleştirildi

SANA ajansı 8 yıl sonra Halep'e ilk sivil uçuş gerçekleştirildiSuriye (DHA) - Suriye resmi haber ajansı SANA, 8 yıl aradan sonra Halep Havalimanı'nına ilk uçuşunun gerçekleştirildiğini duyurdu.

19.02.2020 17:26 | Son Güncelleme: 19.02.2020 17:31
Sana ajansı 8 yıl sonra halep'e ilk sivil uçuş gerçekleştirildi

SANA ajansı 8 yıl sonra Halep'e ilk sivil uçuş gerçekleştirildi

() - Suriye resmi ajansı SANA, 8 yıl aradan sonra Halep Havalimanı'nına ilk uçuşunun gerçekleştirildiğini duyurdu.

Ajans, Şam'dan kalkan yolcu uçağının Halep'e indiğini duyurdu.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Sana ajansı 8 yıl sonra halep'e ilk sivil uçuş gerçekleştirildi
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