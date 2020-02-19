SANA ajansı: 8 yıl sonra Halep'e ilk sivil uçuş gerçekleştirildi
Suriye resmi haber ajansı SANA, 8 yıl aradan sonra Halep Havalimanı'nına ilk uçuşunun gerçekleştirildiğini duyurdu.
19.02.2020 14:53 | Son Güncelleme: 19.02.2020 14:53
Suriye resmi haber ajansı SANA, 8 yıl aradan sonra Halep Havalimanı'nına ilk uçuşunun gerçekleştirildiğini duyurdu.
Ajans, Şam'dan kalkan yolcu uçağının Halep'e indiğini duyurdu.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Havalimanından görüntüUçak içinden Halep'e iniş sırasında kaydedilen görüntüler
Kaynak: DHA