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San Siro'da Milan'ın konuğu Juventus! Dev maçta Hakan Çalhanoğlu oynayacak mı?

Bu bir ilandırMILAN - JUVENTUSSalgın arasından döndükten sonra ligde çıktığı 4 maçta 10 puan toplayan Milan'da, milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu da performansıyla beğeni topluyor.

San Siro'da Milan'ın konuğu Juventus! Dev maçta Hakan Çalhanoğlu oynayacak mı?
07.07.2020 05:32 | Son Güncelleme: 07.07.2020 05:55

Bu bir ilandır

MILAN - JUVENTUS

Salgın arasından döndükten sonra ligde çıktığı 4 maçta 10 puan toplayan Milan'da, milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu da performansıyla beğeni topluyor.

Lazio deplasmanındaki 3-0'lık etkileyici galibiyetin gol perdesini açan Çalhanoğlu, ilk yarı bitmeden kenara gelmişti ancak İtalyan basınına yansıyan haberlere bakılırsa önemli bir sakatlığı yok ve ilk 11'deki yerini alabilecek.

Savunmadan Mateo Musacchio ve Leo Duarte uzun süredir sakat, hücum alternatiflerinden Samu Castillejo da henüz iyileşmedi.

Lazio galibiyetinde zafer ateşini Zlatan Ibrahimovic yakmış, Ante Rebic devam ettirmişti. TD Stefano Pioli aynı düzende devam edebilir. Savunmanın merkezinde bir başka tanıdık isim, Simon Kjaer'i de izleyebiliriz.

Juventus ise İtalya Kupası'nı kazanamadı ama ara sonrası lige 4/4 ile girdi ve Lazio'nun yaptığı 6 puan kayıp ile üst üste 9. şampiyonluğuna koşuyor.

4 maçta 5 gole katkı veren (4 gol - 1 asist) Paulo Dybala ve savunmadan Matthijs de Ligt cezalı. TD Mauirizo Sarri, Gonzalo Higuain'in iyi durumda olduğunu söyledi. Dybala yerine onu izleyebiliriz. Stoperde ise milli oyuncumuz Merih Demiral ve tecrübeli isim Giorgio Chiellini tam olarak iyileşmedi. "Rugani & Bonucci" ikilisiyle maça başlayacaklardır.

CANLI BAHİS'TE ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

İki takım arasında oynanan son 7 maçın 5'inde Milan, Juventus'a gol atamadı.

%34'lük kesim ligin zirvesinde yer alan "The Old Lady"ye güveniyor...

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Kaynak: Hürriyet

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