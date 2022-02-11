SAN SALVADOR - El Salvador'un bilim tarihini değiştiren kadınlar - Haberler
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SAN SALVADOR - El Salvador'un bilim tarihini değiştiren kadınlar

AA, Alex Pena - Güncel
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Laboratuvar Laboratuvarda bilimsel çalışma yapan kadın Mikroskopla bakan kadın Deniz toksinleri ve fitoplankton laboratuvarında çalışan Rebeca Quintanilla'nın açıklamaları Laboratuvar Kimyager Velia Sosa'nın laboratuvardaki açıklamaları El Salvador'un bilim tarihini değiştiren bilim...

Laboratuvar

Laboratuvarda bilimsel çalışma yapan kadın

Mikroskopla bakan kadın

Deniz toksinleri ve fitoplankton laboratuvarında çalışan Rebeca Quintanilla'nın açıklamaları

Laboratuvar

Kimyager Velia Sosa'nın laboratuvardaki açıklamaları El Salvador'un bilim tarihini değiştiren bilim kadınları Rebeca Quintanilla ve Velia Sosa, El Salvador'daki az sayıda bilim kadınlarının arasında yer alarak ülkedeki genç kızlara da önemli bir rol model oluyor.

SAN SALVADOR - El Salvador'un bilim tarihini değiştiren kadınlar

SAN SALVADOR - El Salvador'un bilim tarihini değiştiren kadınlar

SAN SALVADOR - El Salvador'un bilim tarihini değiştiren kadınlar

AA / Alex Pena - Güncel

El Salvador, Güncel, Haberler

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