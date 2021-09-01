SAN SALVADOR - El Salvador'da Bitcoin yasası protesto edildi
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SAN SALVADOR - El Salvador'da Bitcoin yasası protesto edildi

Anadolu Ajansı / Douglas Martinez - Haberler | Güncel

El Salvador, Eylül ayı başında Bitcoin (BTC) yasasını yürürlüğe koymaya hazırlanırken, El Salvadorlular BTC'nin ulusal para olarak kabul edilmesini protesto etmek için sokağa döküldü.

El Salvador, Eylül ayı başında Bitcoin (BTC) yasasını yürürlüğe koymaya hazırlanırken, El Salvadorlular BTC'nin ulusal para olarak kabul edilmesini protesto etmek için sokağa döküldü. Aralarında emekliler, gaziler, engelliler ve işçilerin bulunduğu Bitcoin karşıtı göstericiler, hükümetin Bitcoin'i ulusal para haline getirme planlarından hoşnutsuzluklarını dile getirmek için ülkenin başkenti San Salvador'da yürüyüş düzenledi.

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SAN SALVADOR - El Salvador'da Bitcoin yasası protesto edildi
SAN SALVADOR - El Salvador'da Bitcoin yasası protesto edildi
SAN SALVADOR - El Salvador'da Bitcoin yasası protesto edildi
SAN SALVADOR - El Salvador'da Bitcoin yasası protesto edildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Douglas Martinez

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