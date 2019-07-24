Şan Ökten, kabri başında anıldı

Beşiktaş'ın eski yönetim kurulu üyesi Şan Ökten, vefatının 32. yılında Nakkaştepe Mezarlığı'ndaki kabri başında anıldı.

Beşiktaş, eski yönetim kurulu üyelerinden Şan Ökten'i vefatının 32. yılında kabri başında andı. Başkan Fikret Orman'ın çelenk gönderdiği törene Beşiktaş Tarihi ve Müze Danışmanı Zulal Gök, Beşiktaş Divan Kurulu Üyeleri ile Ökten'in ailesi ve sevenleri katıldı. 1987 yılında siyah-beyazlı kulüp için Bolu'da kamp yeri bakmaya giderken geçirdiği trafik kazası sonucu hayata gözlerini yuman Şan Ökten'in adı, Fulya'da bulunan altyapı tesislerine verilmişti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA