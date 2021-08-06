San Marino, 61 yıllık olimpiyat madalyası özlemini Tokyo 2020'de bitirdi
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San Marino, 61 yıllık olimpiyat madalyası özlemini Tokyo 2020'de bitirdi

San Marino, 61 yıllık olimpiyat madalyası özlemini Tokyo 2020'de bitirdi
Anadolu Ajansı / Mutlu Demirtaştan - Haberler | Spor

Tokyo 2020'de 3 madalya kazanan San Marino, elde ettiği başarıyla oyunların sürpriz yapan ülkesi oldu.

Tokyo 2020'de 3 madalya kazanan San Marino, elde ettiği başarıyla oyunların sürpriz yapan ülkesi oldu.

Roma 1960'tan bu yana oyunlara katılan ve sadece Tokyo 1964'e sporcu gönderemeyen San Marino, ilk olimpiyat madalyasını Tokyo 2020'de elde etti.

Yaklaşık 33 bin nüfusa sahip San Marino, olimpiyatların madalya alan en küçük ülkesi olarak tarihe geçti. San Marino, bu alanda yaklaşık 70 bin nüfusa sahip Bermuda'yı geride bıraktı.

Sona doğru yaklaşılan oyunlarda 5 sporcuyla yer alan ve 3 madalya kazanan San Marino, Tokyo 2020'de nüfus başına en fazla madalya elde eden ülke olarak da dikkati çekti.

İlk madalyayı 61 yıl, ikinci madalyayı iki gün beklediler

İlk olimpiyat madalyasının özlemi 61 yıl süren San Marino, ikinci madalyası için ise sadece iki gün bekledi.

Atıcılıkta kadınlar trap kategorisinde kürsünün üçüncü basamağına çıkan Alessandra Perilli, San Marino'ya olimpiyatlarda tarihinin ilk madalyasını kazandırdı.

Uzun süreli özleme son veren San Marino, ikinci olimpiyat madalyası için fazla beklemedi. Gian Marco Berti ve Alessandra Perilli ikilisi, iki gün sonra karışık takım trap kategorisinde ülkesi adına gümüş madalya aldı.

İkinci madalyanın beş gün ardından ise erkekler serbest stil güreş 86 kiloda Myles Nazem Amine, bronz madalyayı boynuna taktı.

Oyunlarda şu ana kadar 88 ülke, en az bir madalya kazanma başarısı gösterdi. San Marino ise toplam madalya sıralamasına bakıldığında üçer madalyalı ülkelerle 46. sırayı paylaştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Demirtaştan

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