San Francisco Shock Kinesis Gaming ile anlaştı!

Son 2 yılın Overwatch şampiyonundan yeni bir anlaşma! Kaliforniya Amerika merkezli San Francisco Shock, 1996 yılından beri oyuncu ekipmanları üreten firma Kinesis Gaming ile anlaştı. Anlaşmanın süresi ise 1 yıllık olarak belirlendi.

Anlaşmaya göre Kinesis Gaming, organizasyonun yeni klavye sponsoru olarak yer alacak. Özellikle ürettikleri klavyelerle bilinen oyun ekipmanları üreten şirket organizasyon adına büyük bir fırsat. Organizasyon sponsorluk anlaşmasını "TKO Tournament Keyboard"un yer aldığı bir video ile San Francisco Shock hesabı üzerinden paylaştı.

KINESIS GAMING İLE ANLAŞTI

Kinesis Gaming üst düzey yöneticisi Dylan Hargreaves klavye hakkında şunları söyledi:

Organizasyon adı altında bulunan tüm takımlara ve oyunculara bu klavyenin verileceğini de belirten Kinesis Gaming, anlaşmanın gelecek yıllara da uzayabileceğinin sinyallerini verdi.

TKO Tournament Keyboard'a gelin birlikte göz atalım:

Standart %60 Düzen: Mouse kullanım alanını daha da arttırmak adına "Numpad" bölümü kaldırılmıştır. FN tuşu ile istediğiniz ayarlamayı klavyeye atayabilirsiniz.

HyperSpace Üçlü Boşluk Tuşu: Boşluk tuşu üçe bölünmüştür böylece elinize uygun bir şekilde tuşa basmanıza olanak sağlar.

Hotswap Tasarımı: Tüm tuşların çıkarılıp yerine kendinize uygun bulduğunuz tuşları takmanıza olanak sağlar.

Dual Zone RGB Aydınlatma

Premium Keycaps: TKO tuş başlıkları, gelişmiş bir his ve ses için tasarlanmış yüksek kaliteli PBT plastikten yapılmıştır ve en iyisi parlamaya dayanıklıdır.

Ergonomik Sıfır Derece Eğim: Çoğu geleneksel klavyede 5 derece pozitif eğim bulunur. Bu yazı yazma duruşu tanıdık gelebilir ama aslında bilekleriniz için oldukça kötüdür ve eğimi artırmak için açılır ayak kullanırsanız daha da kötüleşir. TKO, dolaşımı iyileştirmek ve tekrarlayan zorlanma yaralanmaları riskini azaltmak için bileklerinizi korumak için doğal bir sıfır derece eğime sahiptir.

Kaynak: Playerbros