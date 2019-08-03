San Francisco Havaalanı'nda plastik su şişelerinin kullanımı yasaklandı
San Francisco Uluslararası Havaalanı, tek kullanımlık plastik şişelerin kullanımını yasaklıyor. Yolculardan kendi sularını getirmedikleri takdirde yeniden doldurulabilen şişelerdeki suları satın alması istenecek.
Amerika Birleşik Devletleri'ndeki (ABD) San Francisco Uluslararası Havaalanı, tek kullanımlık plastik şişelerin kullanımını yasaklıyor. Yeni uygulamaya göre havaalanı içerisinde sadece yeniden kullanılabilen alüminyum ve cam şişedeki sular satılacak.
20 Ağustos'ta uygulanmaya başlanacak yeni kural, çöp atığı ve net karbon emisyon oranını sıfıra indirmeyi hedefleyen beş yıllık bir planın parçası. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
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