San Francisco Havaalanı'nda plastik su şişelerinin kullanımı yasaklandı

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki (ABD) San Francisco Uluslararası Havaalanı, tek kullanımlık plastik şişelerin kullanımını yasaklıyor. Yeni uygulamaya göre havaalanı içerisinde sadece yeniden kullanılabilen alüminyum ve cam şişedeki sular satılacak.

20 Ağustos'ta uygulanmaya başlanacak yeni kural, çöp atığı ve net karbon emisyon oranını sıfıra indirmeyi hedefleyen beş yıllık bir planın parçası. Euronews.com'da Görüntüle