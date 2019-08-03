San Francisco Havaalanı'nda plastik su şişelerinin kullanımı yasaklandı

San Francisco Havaalanı'nda plastik su şişelerinin kullanımı yasaklandı

San Francisco Uluslararası Havaalanı, tek kullanımlık plastik şişelerin kullanımını yasaklıyor. Yolculardan kendi sularını getirmedikleri takdirde yeniden doldurulabilen şişelerdeki suları satın alması istenecek.

3.08.2019 16:51
San Francisco Havaalanı'nda plastik su şişelerinin kullanımı yasaklandı

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki (ABD) San Francisco Uluslararası Havaalanı, tek kullanımlık plastik şişelerin kullanımını yasaklıyor. Yeni uygulamaya göre havaalanı içerisinde sadece yeniden kullanılabilen alüminyum ve cam şişedeki sular satılacak.

20 Ağustos'ta uygulanmaya başlanacak yeni kural, çöp atığı ve net karbon emisyon oranını sıfıra indirmeyi hedefleyen beş yıllık bir planın parçası. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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