San Francisco'da Asya ve Pasifik kökenlilere karşı nefret suçları 2021'de arttı

SAN ABD'nin California eyaletindeki San Francisco şehrinde, Asya kökenli kişilere ve Pasifik Adaları'ndan gelenlere yönelik nefret suçlarının, 2021 yılında bir önceki yıla kıyasla yüzde 500'ün üzerinde arttığı bildirildi.

San Francisco Belediye Başkanı London Breed, düzenlediği basın toplantısında, farklı topluluklara yönelik artan şiddet olaylarından üzüntü duyduğunu dile getirdi.

Breed, çok sayıda kişinin maruz kaldığı şiddeti polise bildirmekte çekingen davrandığını, dolayısıyla gerçek suç oranlarının çok daha fazla olabileceğini belirtti.

Polis departmanı verilerine göre, Asya kökenlileri ve Pasifik Adaları'ndan gelenleri hedef alan nefret suçları, geçen yıla kıyasla yüzde 567 arttı. Çok sayıda yabancı kökenli Amerikalı, cadde ve sokaklarda saldırıya uğradı.

San Francisco Polis Şefi Bill Scott, yabancı kökenli vatandaşların güvenliğini sağlamak için, polis ihbar hatlarının daha farklı dilleri kapsayacak şekilde genişletildiğini söyledi.