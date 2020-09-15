San Francisco, 16 yaşındakilere oy hakkı tanıyabilir
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San Francisco, 16 yaşındakilere oy hakkı tanıyabilir

ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki San Francisco kentinde, 16 yaşındakilere oy kullanma hakkının tanınabileceği ifade edildi.

San Francisco, 16 yaşındakilere oy hakkı tanıyabilir
15.09.2020 18:48 | Son Güncelleme: 15.09.2020 18:53

ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki San Francisco kentinde, 16 yaşındakilere oy kullanma hakkının tanınabileceği ifade edildi. 2016 yılında oy verme yaşının 2 yıl düşürülmesi konusundaki teklif reddedilmişti.

ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki San Francisco kentinde 16 yaşındakilere oy verme hakkı tanınabilir. 'Vote 16' kampanyasının organizatörleri, bu yıl teklifin geçeceğine inandıklarını söyledi. Oy verme yaşını 2 yıl düşürmeyi öngören teklif, 2016 yılında yüzde 48 oy alarak kaybetmişti. Kent sakinlerinin, söz konusu teklifi tekrar oylayacakları ifade edildi. Vote 16 kampanyasının yöneticisi Brandon Klugman, "Burada ilk ve öncelikli amacımız, yeni seçmenlerin oy verme hakkı kazandıkları ilk seçimlerde bunu bir alışkanlık haline getirmesini, ardından da hayatları boyunca seçimlere katılımı sürdürmesini sağlamak" dedi. Maryland'de bulunan Takoma Park gibi küçük şehirlerde 16 yaşındakilere oy hakkı tanınıyor. Ancak teklif San Francisco'da kabul edilirse, bu boyuttaki bir şehir için ilk örneği oluşturacak.


Kaynak: DHA

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