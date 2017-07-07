San Fermin Festivali'nin İlk Gününde 3 Yaralı

İspanya'nın dünyaca ünlü San Fermin Festivali'nde bugün ilk kez boğalar sokağa bırakıldı. Festivalin en önemli etkinliklerinden olan boğaların sokaklarda koşarak akşam güreşecekleri arenaya ulaşması sırasında 3 kişi yaralandı.



Festivalin ilk gününde akşamki boğa güreşine katılacak boğaların arenaya ulaşmak için yaptıkları 845 metrelik koşu 2 dakika 58 saniye sürdü. Koşu, geçen yıllara oranla geride daha az yaralı bıraktı. 24 ve 35 yaşlarından iki Amerikalı ile 46 yaşındaki bir İspanya vatandaşının aldığı boynuz darbeleriyle yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu bildirildi.



Belediye binasından atılan fişekle dün başlayan San Fermin Festivali'nde bedenlerine "boğa güreşlerini durdurun" yazan hayvan hakları savunucuları boğa güreşlerini protesto etmişti. Güreşlerde boğanın dökülen kanını temsilen üzerlerine kırmızı boya sıkan aktivistler kansız bir festival istemişti.



Konserler, kukla, dans ve tiyatro gösterileri, spor aktiviteleri, boğa güreşleri olmak üzere 425 aktivitenin düzenleneceği festival 14 Temmuz'da sona erecek - Madrid