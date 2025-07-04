San Andreas Fayı filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? San Andreas Fayı filmi ne zaman, nerede çekildi?
Sinemaseverlerin beğenisini toplayan San Andreas Fayı filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği San Andreas Fayı konusu, özeti ve San Andreas Fayı oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. San Andreas Fayı filminin detayları…
İzleyenleri ekrana bağlayan San Andreas Fayı filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. San Andreas Fayı filmini izleyecek olanların merak ettiği San Andreas Fayı konusu nedir, San Andreas Fayı oyuncuları kimler ve San Andreas Fayı özeti gibi konuları inceliyoruz.
SAN ANDREAS FAYI FİLMİ KONUSU NEDİR?
California'da yaşanan ve Batı Kıyı Şeridi'nin tamamını etkileyen büyük çaplı bir deprem faciasının ardından yaşanan arama kurtarma sürecinde, itfaiye eri Tom'un yaşadıklarını ön plana alan film, genç adamın duygusal hayatı ile sorumluluklarını dengede tutma çabasına odaklanıyor.
Kötü şöhreti ile bilinen San Andreas Fayı'nın kırılması ile 9 şiddetindeki bir depremle Kaliforniya sallanır. Bir arama kurtarma pilotu ve artık araları pek de iyi olmayan eşi, Los Angeles'tan San Francisco'ya, kızlarını kurtarmak için yola çıkarlar. Ancak, kuzeye yaptıkları bu tehlikeli yolculuk, henüz sadece bir başlangıçtır. Ve ne zaman en kötüsü artık bitti diye düşünseler, daha da kötüsü başlamaktadır.SAN ANDREAS FAYI FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU
Dwayne Johnson / Ray
Carla Gugino / Emma
Alexandra Daddario /Blake
Ioan Gruffudd / Daniel Riddick
Archie Panjab / Serena
Paul Giamatti / Lawrence
Hugo Johnstone-Bur /Ben
Art Parkinson / OllieSAN ANDREAS FAYI FİLMİ NE ZAMAN NEREDE ÇEKİLDİ?
San Andreas Fayı filmi Amerika Birleşik Devletleri'nin çeşitli eyaletlerinde çekildi.