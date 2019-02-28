Samuray Usulü İk Yönetimi Nedir?

Obeya İnsan Kaynakları Kurucusu Berna Ülkü, Wise TV'ye açıklamalarda bulundu.

Samuray usulü İK yönetimi hakkında konuşan Ülkü bu yeni kavramın kurumlara katkılarından bahsetti: "Samuraylar dünyanın gelmiş geçmiş en soylu asker sınıfıdır. Samuraylar onuru, sadakati ve şefkati her şeyin üzerinde tutarlar. Bu sebeple de kurumlarda personel tarafında da onurlu, işlerine sahip çıkan ve gerçekten risk almaktan korkmayan ve muhakeme yeteneği güçlü gerçek samuraylara yani takım arkadaşlarına ihtiyaçları vardır. Biz de Obeya olarak aslında firmalarla çalışmalarımızı tamamen samuray felsefesinde yaparak ve bu kültürü benimsiyoruz ve kurumlara güçlü askerler buluyoruz."