Samuray kılıçlı vahşette yeni detaylar: Evden cinayet işlemek için çıktım

ATAŞEHİR, İSTANBUL (DHA) - ATAŞEHİR'de hiç tanımadığı 28 yaşındaki Başak Cengiz'i yolda yürürken samuray kılıcıyla öldürdüğü iddiasıyla yakalanan üniversite öğrencisi Can Göktuğ Boz (27) ifadesinde evden çıkarken birini öldürmeyi planladığını, erkeğin kendisine karşı koyma ihtimaline karşılık bir kadını öldürmeye karar verdiğini söylediği öğrenildi. Vahşi cinayeti işlediğini itiraf eden ve pişman olduğunu belirttiği öğrenilen şüpheli adliyeye sevk edildi. 2 üniversite okuyan şüphelinin evinde de olayda kullanılan samuray kılıcıyla birlikte toplam 15 kılıç ve bıçak ele geçirildi.

Ataşehir, Barbaros Mahallesi, Karanfil Sokak üzerindeki lüks sitenin önünde dün akşam saat 19.00 sıralarında meydana gelen olayda bir inşaat firmasında mimar olarak çalışan Başak Cengiz, yolda yürürken elinde samuray kılıcı bulunan bir kişinin saldırısına uğradı. Görgü şahitlerinin ifadelerine göre kadına arkadan yaklaşan şüpheli, hiç bir şey söylemeden elindeki yaklaşık 75 cm uzunluğundaki samuray kılıcını peş peşe saplamaya başladı. Genç kızı yerde hareketsiz kalana kadar bıçaklamaya devam eden şüpheli daha sonra elindeki kılıçla olay yerinden yaya olarak uzaklaştı.

CİNAYET ANLARINI GÜVENLİK KAMERALARI KAYDETTİ

ÖLDÜRÜLMESİYDİ CUMARTESİ GÜNÜ ANKARA'YA DÖNECEKTİ

POLİS ŞÜPHELİYİ HEMEN YAKALADI

EVİNDE ANLAMSIZ, GARİP YAZILAR BULUNDU

ŞÜPHELİ İKİ ÜNİVERSİTE BİRDEN OKUYORMUŞ

"EVDEN CİNAYET İŞLEMEK İÇİN ÇIKMIŞ"

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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