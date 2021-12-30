SAMURAY KILIÇLI VAHŞETİN İDDİANAMESİ KABUL EDİLDİ

ATAŞEHİR'de geçtiğimiz Kasım ayında hiç tanımadığı Başak Cengiz'i (28) yolda yürürken samuray kılıcıyla öldüren Can Göktuğ Boz (27) hakkında 3 ayrı suçtan ağırlaştırılmış müebbet ve 7 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame gönderildiği Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Tutuklu şüpheli 25 Şubat'ta hakim karşısına çıkacak.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede Ataşehir'de Barbaros Mahallesi Karanfil Sokak üzerinde 9 Kasım 2021 günü Başak Cengiz'in kesici-delici aletle yaralandığının öğrenilmesi üzerine soruşturma başlatıldığı belirtildi. Başak Cengiz'in Ankara'da özel bir firmada mimar olarak çalıştığı, olay tarihinden yaklaşık 2 buçuk ay önce çalıştığı firma tarafından Ataşehir'de geçici olarak görevlendirildiği ve olay tarihinde mesaiye kalan Başak Cengiz'in iş yerinden yaya olarak ayrılarak otele doğru yürüdüğü kaydedildi. Şüpheli Can Göktuğ Boz'un 'Samuray kılıcı' olarak tabir edilen kesici delici aletle saldırması sonucu Cengiz'i yaraladığı ve Cengiz'in tedavi için kaldırıldığı hastanede kısa bir süre sonra vefat ettiği ifade edildi.

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25 ŞUBAT'TA HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK

Hazırlanan iddianame gönderildiği Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Tutuklu şüpheli Can Göktuğ Boz 25 Şubat'ta hakim karşısına çıkacak.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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