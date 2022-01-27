Samuray kılıçlı vahşet: Tutukluluk hali devam edecek

ATAŞEHİR, İSTANBUL (DHA) - ATAŞEHİR'de geçtiğimiz kasım ayında hiç tanımadığı Başak Cengiz'i (28) yolda yürürken samuray kılıcıyla öldüren Can Göktuğ Boz (27) hakkında mahkemece yapılan aylık tutukluluk incelemesinde, Boz'un tutukluluk halinin devam etmesine karar verildi.

Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu bulunan Can Göktuğ Boz hakkında bugün dosya üzerinden tutukluluk incelemesi yapıldı. Mahkeme, sanık Boz'un tutukluluk halinin devamına karar verdi. Tutuklu şüpheli Can Göktuğ Boz 25 Şubat 2022'de hakim karşısına çıkacak.

İDDİANAMEDEN

İddianamede Can Göktuğ Boz'un "Tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme", "Silahla tehdit" ve "Yasak bıçaklar ve diğer aletleri vahim miktarda bulundurma" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması isteniyor.

Demirören Haber Ajansı - Güncel