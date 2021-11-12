İSTANBUL (İHA) - Samuray kılıçlı saldırıda katledilen genç mimar Başak Cengiz son yolcuğununa uğurlandı

ANKARA - İstanbul'a gittiği iş seyahati sırasında akli dengesi yerinde olmadığı iddia edilen bir kişi tarafından samuray kılıçlı saldırıya uğrayıp hayatını kaybeden mimar Başak Cengiz için Ankara'da cenaze namazı kılındı.

İstanbul Ataşehir'de akli dengesi yerinde olmadığı iddia edilen Can Göktuğ Boz tarafından samuray kılıcıyla saldırıya uğradıktan sonra ağır yaralanan 28 yaşındaki Başak Cengiz, yapılan tüm müdahelere kurtarılamadı ve hayatını kaybetti. Vahşice katledilen Cengiz'in cansız bedeni bugün memleketi Ankara'ya getirildi. Yenimahalle ilçesinde bulunan Yahyalar Camii'nde kılınana cenaze namazının ardından Cengiz'in cansız bedeni defnedilmek üzere Karşıyaka Mezarlığı'na götürüldü.

Gözyaşlarının sel olduğu cenaze töreninde genç mimarı son yolcuğuna uğurlamak için gelen yakınlarını acılı halleri ise yürekleri dağladı. Kızını kaybetmenim acısına dayanayamayan anne Reyhan Cengiz sinir krizi geçirdi. Acılı anneye ilk müdahele çevredekiler tarafından yapılırken, Cengiz nişanlısı Mahir Mızrak ise suçlunun en ağır şekilde cezalandırılmasını isteyerek feryat etti.