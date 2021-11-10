SAMURAY KILICIYLA ÖLDÜRÜLEN MİMAR KADININ CENAZESİ ADLİ TIP'TAN ALINDI

ATAŞEHİR, İSTANBUL (DHA) - ATAŞEHİR'de Can Göktuğ Boz'un samuray kılıcıyla saldırarak öldürdüğü Başak Cengiz'in (28) cenazesi İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan alındı. Başak Cengiz'in babası, "Kızım saldırganı tanımıyor. Nişanlıydı Ankara'da mimardı. Çantası kan içindeydi" dedi.

Olay, dün akşam saat 19.00 sıralarında Barbaros Mahallesi'nde gerçekleşti. İşten çıkıp kaldığı otele gitmek isteyen Mimar Başak Cengiz, yanına yaklaşan Can Göktuğ Boz'un saldırısına uğradı. Akli dengesi yerinde olmadığı iddia edilen saldırgan yanında taşıdığı samuray kılıcıyla Cengiz'e saldırdı. Aldığı kılıç darbeleriyle, ağır yaralanan genç kadın kanlar içinde yere yığıldı. Yaralı kadın, Ataşehir'de özel bir hastaneye kaldırıldıktan sonra tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Cengiz'in cenazesi, otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Adli Tıp Kurumu'ndan alınan cenaze Ankara'da Yahyalar Mahallesi Merkez Camii'nden kılınacak cenaze namazının ardından, Yenimahalle Karşıyaka Mezarlığı'na defnedilecek.

"OKUSUN DİYE EMEKLİ OLDUKTAN SONRA 5 SENE DAHA ÇALIŞTIM"

Acılı baba Avni Cengiz, "Kızım otele giderken saldırıp kılıçla öldürüyorlar. Biz akşam haber alıp geldik. Öğrendik ki vefat etmiş. Sitede kalmıyordu. Ataşehir'de otelde kalıyordu. Çalışırken mesaiye kalıyor. Gelirken saldırıya uğruyor. Çantasını da vermiyor. Samuray kılıcıyla öldürüyor. Kızım saldırganı tanımıyor. Nişanlıydı Ankara'da mimardı. Çantası kan içindeydi. Safranbolu'da Karabük Üniversitesi Mimarlık'tan mezundu. Kendi halinde merhametli bir insandı. Çok vahşice öldürüldü. Pazar günü Ankara'ya geri dönecekti. Mimardı. Bir bankanın projelerini çiziyordu burada. İş için buradaydı 15'ine kadar kalacaktı. Ankara'dan buraya iş yerine destek olmak için gelmişti. Yapanın yanına kar kalmaması lazım. Yakalamışlar ama ne olup bittiğini bilmiyoruz. İş yerinde arkadaşları servisle gidiyor. Mesaiye kaldığı için Finans Merkezi'nden çıkıyor yürüyerek otele giderken, leblebi almış. Leblebiyi yiyerek yürürken, orada gasp ediyor işte. Yanlış, kafası esen herkes insan mı öldürecek yani. Katilin aklı başında değil diyorlar meczupmuş. Öyle bir şey olur mu aklı başında değilse yakalasınlar içeriye atsınlar. Yazık değil mi? Ben emekli olduktan sonra emek ettim. Okusun diye 5 sene daha çalıştım. Başarılıydı hiç kalmadan bitirdi üniversiteyi. İki kız bir erkek üç kardeşlerdi" dedi.

"YENİ NİŞAN YAPTI"

Ağabeyi Fatih Cengizise, "Çok üzüldük, elden bir şey gelmez. İş için buradaydı kendisi mimar. Pazar günü Ankara'ya dönecekti normalde Ankara'da çalışıyor. Bir proje için buraya geldi. Akşam iş çıkışı bu olay gerçekleşti. Yapanı tanımıyoruz. Başak işinde gücünde bir insan. Otelde kalıyordu, yeni nişan yaptı. Bu adamın akli dengesi bozuksa neden dışarıda duruyor bu bir mazeret değil. Bence planlı bir şekilde öldürdü" şeklinde konuştu.