Samuray kılıcıyla öldürülen Başak'ın nişanlısı: Deli olduğuna inanmamızı bekleyemezsiniz

İSTANBUL (DHA) - İSTANBUL'da Can Göktuğ Boz (27) tarafından sokak ortasında samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz'in (28) nişanlısı Mahir Mızrak, Boz'un akli dengesinin yerinde olmadığı iddialarına tepki gösterdi. Mızrak, "Gazeteciler fotoğraf çekerken yüzünü gizlemeyi akıl eden birinin deli olduğuna inanmamızı bekleyemezsiniz" dedi.

İstanbul Ataşehir'deki Barbaros Mahallesi'nde meydana gelen olayda Can Göktuğ Boz, iş için Ankara'dan gelen, tanımadığı mimar Başak Cengiz'e samuray kılıcıyla saldırdı. Ağır yaralanan Cengiz, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Can Göktuğ Boz tutuklanırken, Başak Cengiz'in cenazesi de Ankara'da gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Demirören Haber Ajansı / Şaduman Unutmaz - Son Dakika Haberleri

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